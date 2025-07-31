Haksız Yere İşten Çıkarılan Çalışanın Hakları Nelerdir?

Ancak hukuk sistemimiz, işverenin iş sözleşmesini keyfi olarak sonlandırmasına karşı çalışanı koruyan önemli bir mekanizma sunar: İşe iade davası.

İşten çıkarılmak, şüphesiz ki herkes için stresli ve belirsizliklerle dolu bir süreçtir. Ancak hukuk sistemimiz, işverenin iş sözleşmesini keyfi olarak sonlandırmasına karşı çalışanı koruyan önemli bir mekanizma sunar: İşe iade davası.

Peki, işe iade davası tam olarak nedir? Kimler bu haktan yararlanabilir? Davayı kazanırsanız sizi neler bekler? İşveren sizi işe geri almazsa hangi tazminatları alabilirsiniz?

Bu kapsamlı rehberde, akademik bilgiler ve güncel Yargıtay kararları ışığında, bir çalışanın işe iade sürecindeki tüm haklarını ve adımlarını sade bir dille anlatıyoruz.

1. İşe İade Davası Açmanın Şartları Nelerdir? Her Çalışan Bu Davayı Açabilir mi?

İşe iade davası, "iş güvencesi" kapsamında olan çalışanlar için geçerli bir haktır. İş Kanunu'na göre, bu davayı açabilmeniz için aşağıdaki şartların tümünü sağlamanız gerekmektedir:

Çalışan Sayısı: Çalıştığınız işyerinde (işverenin aynı işkolundaki tüm işyerleri dahil) toplamda 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalıdır.

Çalıştığınız işyerinde (işverenin aynı işkolundaki tüm işyerleri dahil) toplamda çalışıyor olmalıdır. Kıdem Süresi: O işyerinde en az 6 ay kıdeminizin bulunması gerekir. (Yeraltı işlerinde çalışanlar için kıdem şartı aranmaz.)

O işyerinde bulunması gerekir. (Yeraltı işlerinde çalışanlar için kıdem şartı aranmaz.) Sözleşme Türü: Belirsiz süreli bir iş sözleşmesi ile çalışıyor olmanız şarttır. Belirli süreli sözleşme ile çalışanlar genellikle bu haktan yararlanamaz.

ile çalışıyor olmanız şarttır. Belirli süreli sözleşme ile çalışanlar genellikle bu haktan yararlanamaz. İşveren Vekili Olmamak: İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili (genel müdür, fabrika müdürü gibi üst düzey yöneticiler) konumunda olmamanız gerekir.

Bu dört şartı sağlıyorsanız ve işveren tarafından sözleşmeniz feshedildiyse, iş güvencesi kapsamındasınız demektir.

2. İşten Çıkarılmanız Neden "Geçersiz" Sayılabilir?

İşverenin sizi işten çıkarabilmesi için "geçerli bir sebebe" dayanması zorunludur. Eğer gösterilen sebep geçerli değilse veya hiç sebep gösterilmemişse, yapılan fesih "geçersiz" sayılır ve işe iade davasının temelini oluşturur.

Peki, hangi sebepler "geçersiz" kabul edilir? İş Kanunu ve Yargıtay uygulamaları bu sebepleri iki ana başlıkta toplar:

A) Performansınız veya Davranışlarınız Yeterli Bir Sebep mi?

İşveren, performans düşüklüğü veya davranışlarınız nedeniyle sizi işten çıkarabilir. Ancak bu, her türlü küçük hata veya anlık verimsizliğin fesih sebebi olacağı anlamına gelmez. Feshin geçerli sayılması için;

Performansınızın, benzer işi yapan diğer çalışanlara göre objektif ve somut verilerle belirgin şekilde düşük olması,

belirgin şekilde düşük olması, Bu durumun geçici değil, sürekli olması,

olması, İşverenin sizi bu konuda önceden uyarmış ve performansınızı düzeltmeniz için size makul bir süre tanımış olması gerekir.

Önemli Not: İşverenin, sadece soyut ifadelerle "verimsizdin" veya "ekibe uyum sağlayamadın" demesi genellikle yeterli bir neden olarak kabul edilmez.

B) Ekonomik Kriz veya Küçülme Her Zaman Geçerli Bir Neden midir?

İşverenler; ekonomik zorluklar, teknolojik yenilikler veya yeniden yapılanma gibi "işletme, işyeri veya işin gereklerinden" kaynaklanan sebeplerle de işçi çıkarabilir. Ancak burada kilit bir ilke devreye girer: Feshin son çare olması (ultima ratio) ilkesi.

Yani, işveren işçi çıkarmadan önce başka çözümleri denemek zorundadır. Örneğin:

Fazla mesaileri kaldırmak,

İşçiyi başka bir departmanda veya pozisyonda çalıştırmayı teklif etmek,

Gerekirse ücretsiz izin gibi daha hafif önlemleri değerlendirmek.

Eğer işveren bu yolları denemeden doğrudan sizi işten çıkardıysa, ekonomik kriz bahanesi dahi feshin geçersiz sayılmasına yol açabilir.

3. Davayı Kazandınız: Şimdi Ne Olacak? (En Kritik Aşama)

Zorunlu arabuluculuk ve mahkeme süreçlerini geçip işe iade davasını kazandınız. Karar kesinleşti ve elinize ulaştı. Şimdi önünüzde iki temel senaryo var.

Unutmayın! Kararın size tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde işverene işe başlamak için başvuruda bulunmak zorundasınız. Bu süreyi kaçırırsanız, davanın tüm olumlu sonuçlarını kaybedersiniz ve fesih geçerli hale gelir. Başvurunuzu noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektupla yaparak ispat kolaylığı sağlamanız önemlidir.

Senaryo 1: İşveren İşe Geri Alma Davetinizi Kabul Etti

İşveren, başvurunuz üzerine sizi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşe başladığınızda:

İş sözleşmeniz hiç feshedilmemiş gibi kesintisiz devam eder.

İşveren, dava süresince çalışmadığınız en fazla 4 aya kadar olan sürenin ücretini ve diğer sosyal haklarınızı (ikramiye, yol, yemek yardımı vb.) ödemek zorundadır. Bu ücrete "boşta geçen süre ücreti" denir.

Bu ücrete "boşta geçen süre ücreti" denir. Fesih sırasında size ödenen kıdem ve ihbar tazminatını, işverenin size ödeyeceği "boşta geçen süre ücretinden" mahsup edilmek üzere iade etmeniz gerekir.

Senaryo 2: İşveren Sizi İşe Geri Almadı (En Sık Karşılaşılan Durum)

İşveren, yasal başvuruza rağmen sizi 1 ay içinde işe başlatmazsa, iş sözleşmeniz bu 1 aylık sürenin sonunda işveren tarafından feshedilmiş sayılır. Bu durumda işveren size üç temel ödeme yapmakla yükümlü olur:

İşe Başlatmama Tazminatı: Bu, işe iade kararının en önemli sonucudur. Mahkeme, dava sırasında işçinin kıdemine ve feshin sebebine göre en az 4, en çok 8 aylık brüt ücreti tutarında bir tazminat belirler. İşveren, sizi işe almayarak bu tazminatı ödemeyi kabul etmiş olur. Boşta Geçen Süre Ücreti: Tıpkı işe başlatılma senaryosunda olduğu gibi, çalışmadığınız en fazla 4 aya kadar olan ücret ve diğer haklarınız size ödenir. Kıdem ve İhbar Tazminatı: İşveren sizi işe başlatmadığında, fesih tarihi artık bu "başlatmama" tarihi olarak kabul edilir. Bu ne anlama geliyor? İlk fesih tarihinde size ödenen kıdem ve ihbar tazminatları artık size kalır, iade etmezsiniz.

Kıdem süreniz, çalışmadığınız 4 ay da eklenerek yeniden hesaplanır. Bu süreye denk gelen ücret zamları da dikkate alınarak kıdem ve ihbar tazminatlarınızdaki fark tutarı da size ayrıca ödenir.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

S: Dava devam ederken başka bir işe girdim. Bu, işe iade haklarımı etkiler mi?

C: Hayır. Yargıtay'ın yerleşik kararlarına göre, dava sürecinin uzunluğu göz önüne alındığında bir çalışanın hayatını idame ettirmek için başka bir işte çalışması son derece doğaldır. Başka bir işten gelir elde etmeniz, işe iade davası sonucunda hak kazanacağınız "boşta geçen süre ücretinin" kesileceği veya azalacağı anlamına gelmez.

S: İşten çıkarılınca İŞKUR'dan işsizlik maaşı aldım. Davayı kazanınca bu parayı iade etmem gerekir mi?

C: Evet, bu önemli bir detaydır. İşveren, boşta geçen 4 aylık süre için SGK primlerinizi geriye dönük olarak yatırdığında, o dönem için "çalışmış" gibi görüneceksiniz. Bu durumda İŞKUR, aynı dönem için size ödediği işsizlik maaşını sizden geri talep edecektir.

S: İşe geri dönmek için yaptığım başvurunun "samimi" olması ne demek?

C: Yargı kararlarında geçen bu ifade, işçinin gerçek niyetinin işe dönmek olması gerektiğini belirtir. Sadece tazminatları almak için yapılan, ancak işverenin "gel başla" davetine icabet edilmeyen başvurular samimi kabul edilmeyebilir. İşverenin davetine rağmen haklı bir neden olmaksızın işe başlamazsanız, iş sözleşmesini siz feshetmiş sayılırsınız ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretini alamazsınız.

Sonuç ve Yasal Uyarı

Görüldüğü üzere işe iade davası, haksız bir fesihe karşı çalışanı koruyan güçlü ve çok yönlü bir haktır. Süreç, özellikle süreler ve başvuru usulleri açısından teknik detaylar içermektedir.

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