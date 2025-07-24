Turizm Sektöründe Haftalık Tatil Süresinde Yeni Düzenleme Yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen önemli bir yasal düzenleme ile turizm sektöründeki çalışma hayatında köklü bir değişiklik yapılmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen önemli bir yasal düzenleme ile turizm sektöründeki çalışma hayatında köklü bir değişiklik yapılmıştır.

Bu yeni mevzuat, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almış konaklama tesislerinde çalışan işçilerin haftalık tatil haklarını yeniden düzenlemektedir. 10 Temmuz 2025 tarihinde TBMM'de kabul edilen bu değişiklik, İş Kanunu'nun genel hükümlerinden önemli bir sapmayı temsil etmektedir.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca, işçilere yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat dinlenme (hafta tatili) verilmesi zorunludur.

Uygulamada bu durum genellikle “6 gün çalışma, 1 gün tatil” şeklinde, yani 6+1 formülüyle işlemektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi olan konaklama tesislerinde çalışan işçiler için haftalık tatil uygulaması esnetilmiştir.

Kanun, çalışanın yazılı onayı alınmak suretiyle, haftalık tatilin kazanıldığı günden itibaren on günlük bir çalışma süresinden sonra on birinci günde kullandırılabilmesine imkan tanımaktadır. Bu, sektörde yaygın tabirle “10 gün çalış, 1 gün tatil” (10+1) uygulamasının yasal dayanağını oluşturmaktadır.

Düzenlemenin bir diğer kritik noktası ise fazla mesai hesaplamasına getirdiği yeniliktir. Yeni düzenleme kapsamında, haftalık tatil gününde yapılan çalışma, günlük normal çalışma süresi kadar olan kısmı için artık fazla mesai olarak değerlendirilmeyecektir.

Bu da hafta tatilinde çalışma durumunda normalde ödenen yüzde elli zamlı ücretin veya 1,5 gün fazla izin hakkının, normal çalışma süresi kadarki kısım için ortadan kalktığı anlamına gelmektedir. Bu değişiklik, turizm sektöründeki işletmelerin işçilik maliyetlerini doğrudan etkileyecek önemli bir kalemdir.

Bu yasal değişiklik sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi alan konaklama tesislerini kapsamaktadır.

Dolayısıyla, turizm sektöründeki seyahat acenteleri, yeme-içme işletmeleri gibi diğer kuruluşlar veya diğer sektörlerdeki işletmeler için mevcut haftalık tatil düzenlemeleri (6+1 kuralı ve fazla mesai uygulamaları) geçerliliğini korumaktadır. Bu yeni düzenleme, henüz Resmi Gazete ‘de yayımlanmamış olup, yayımlanınca yürürlüğe girecektir.

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