Turizm Sektöründe Hafta Tatili Esnekliği

4857 sayılı İş Kanunu'nun hafta tatili ücreti maddesine, turizm sektörüne özel düzenleme eklenerek konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatili uygulamasında esneklik sağlandı.

14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan “Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile, 4857 sayılı İş Kanunu'nun (“Kanun”) 46. maddesinde önemli bir değişiklik yapıldı.

Kanun'un hafta tatili ücretini düzenleyen 46. maddesine, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerinde çalışan işçilerin hafta tatili uygulamasında esneklik sağlamaya yönelik ekleme yapıldı.

Yeni düzenlemeye göre:

“Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi verilen konaklama tesislerinde çalışan işçilerin bu fıkra kapsamında hak kazandığı hafta tatili, işçinin yazılı talebi veya onayı ile hak kazandığı günü takip eden dört gün içinde kullandırılabilir. Bu halde işçinin hak kazandığı hafta tatilinde yaptığı çalışmaların günlük normal çalışma süresi kadarlık kısmı fazla çalışmanın hesabında dikkate alınmaz. İşçi verdiği onayı otuz gün önceden işverene yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla geri alabilir.”

Bu değişiklikle birlikte, özellikle sezonluk yoğunluğun yaşandığı turizm bölgelerinde işveren ve işçi arasında daha esnek bir çalışma düzeni kurulmasının önü açılıyor. Ayrıca işçinin yazılı onayı şart koşularak, işçi haklarının korunması da gözetiliyor.

Düzenleme, işçilerin hafta tatili haklarını tamamen ortadan kaldırmamakta; yalnızca kullanım zamanlamasında esneklik tanımaktadır. Ayrıca, işçinin hafta tatilinde yaptığı çalışmanın bir kısmı fazla mesai olarak değerlendirilmeyecektir.

SONUÇ: 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde yapılan değişiklikle, turizm işletmelerinde çalışan işçilerin hafta tatili, yazılı onaylarıyla dört gün içinde kullandırılabilecektir. Bu sürede yapılan çalışmaların bir kısmı fazla mesai sayılmayacak ve işçi onayını 30 gün önceden geri çekebilecektir.

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