Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

Buna istinaden yapılan değişiklikler ve yeni getirilen geçici maddeler şu şekilde özetlenebilir...

Buna istinaden yapılan değişiklikler ve yeni getirilen geçici maddeler şu şekilde özetlenebilir;

“İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile düzenlenecek MEK ve İEP 'lerde uygulanacak istihdam taahhüdü oranı % 50 ve istihdam süresi program fiili süresinin 1,5 katı olarak uygulanacak. (31/12/2026 tarihine kadar)

ve istihdam süresi program fiili süresinin katı olarak uygulanacak. (31/12/2026 tarihine kadar) Diğer sektörlerde ise bu oran % 60 ve istihdam süresi program fiili süresinin 2 katı olarak uygulanmaya devam edecek.

ve istihdam süresi program fiili süresinin katı olarak uygulanmaya devam edecek. Bu oran; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) % 30 olarak ve program süresi kadar uygulanacak.

Ek olarak bu oran; Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da % 40 olarak ve program süresinin 1,5 katı süreyle uygulanacak. (31/12/2025 tarihine kadar)

(31/12/2025 tarihine kadar) Tüm bunlara ek olarak yine İmalat sektöründe geçerli olmak üzere yeniden yararlanma talebinde aranan (başlangıçtaki çalışan sayısı + İstihdam taahhüdünden doğan sayı) şartlar uygulanmayacak, yalnızca başlangıç tarihinde hesaplanan sigortalı sayının azalmamış olması gerekecektir.

Yapılan değişiklik ve geçici maddelerden de görüleceği üzere özellikle İmalat sektörlerinde faaliyet gösteren işyerlerine ve Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illere esneklik sağlandığı görülmektedir.

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