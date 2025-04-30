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30 April 2025

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı.

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Buna istinaden yapılan değişiklikler ve yeni getirilen geçici maddeler şu şekilde özetlenebilir...
Turkey Employment and HR
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Buna istinaden yapılan değişiklikler ve yeni getirilen geçici maddeler şu şekilde özetlenebilir;

  • “İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri ile düzenlenecek MEK ve İEP 'lerde uygulanacak istihdam taahhüdü oranı % 50 ve istihdam süresi program fiili süresinin 1,5  katı olarak uygulanacak. (31/12/2026 tarihine kadar)
  • Diğer sektörlerde ise bu oran % 60 ve istihdam süresi program fiili süresinin  katı olarak uygulanmaya devam edecek.
  • Bu oran; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (sadece İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde) % 30 olarak ve program süresi kadar uygulanacak.
  • Ek olarak bu oran; Adana, Diyarbakır, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı ilçeleri hariç), Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa'da % 40 olarak ve program süresinin 1,5 katı süreyle uygulanacak.  (31/12/2025 tarihine kadar)
  • Tüm bunlara ek olarak yine İmalat sektöründe geçerli olmak üzere yeniden yararlanma talebinde aranan (başlangıçtaki çalışan sayısı + İstihdam taahhüdünden doğan sayı) şartlar uygulanmayacak, yalnızca başlangıç tarihinde hesaplanan sigortalı sayının azalmamış olması gerekecektir.

Yapılan değişiklik ve geçici maddelerden de görüleceği üzere özellikle İmalat sektörlerinde  faaliyet gösteren işyerlerine ve Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illere esneklik sağlandığı görülmektedir.

Detaylı bilgi için BURADAN yönetmeliğe erişim sağlayabilir ve bizler ile her zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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