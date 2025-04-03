İşkolu Kodlarının Güncellenmesi Hakkında Duyuruya İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

18/03/2025 tarihinde yayınlanan 2025-24 sayılı "İşkolu Kodlarının Güncellenmesi Hakkında SGK Duyurusu" başlıklı sirkülerimizde konuya ilişkin SGK Duyurusu hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

Önemle belirtelim ki, 26 haneli işyeri SGK sicil numarasının işyeri mahiyetinden sonraki ilk dört rakamında değişiklik olması halinde ay sonunda gerçekleştirilecek sigorta prim ödemeleri işyeri SGK sicil numarasının güncellenmiş hali dikkate alınarak yapılacaktır.

İşyeri SGK sicil numarası için otomatik ödeme talimatının bulunması ve nace kodu değişikliği nedeniyle güncel işyeri SGK sicil numarasının gerekli mercilere bildirilmemesi halinde sigorta prim ödemelerinin yapılması söz konusu olamayacaktır. Bu nedenle nace kodunda değişiklik bulunması halinde güncel nace kodunun gerekli mercilere iletilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili aydaki istihdam teşvikleri ve asgari ücret desteğinden yararlanılamayacak, buna ilaveten gecikme faizi ya da gecikme zammı uygulanacaktır.

Söz konusu yazı ile ilgili Duyuru'ya ulaşmak için linke tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.