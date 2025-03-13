Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili olarak yakın zamanda çalışma hayatını etkileyen bazı yükümlülükler uygulamaya alınmış; bu kapsamda 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması 01/01/2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelmiştir.



Mezkûr yükümlülüklere ilave olarak, 05/03/2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"ile çalışanlara verilecek İSG eğitimlerinin usul ve esaslarında düzenlemeler yapılmıştır.



Özel sektör işverenleri ile ilgili yapılan düzenlemeler kısaca şu şekildedir:

10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ilk defa verilecek temel eğitimler ve tekrar verilecek temel eğitimler uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilecektir.

10 ve üzeri çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılabilecektir.

Uzaktan eğitim yönetim sistemi ile verilen eğitimler, 10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamansız); 10 ve üzeri çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise senkron (eş zamanlı) olabilecektir.

10'dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilecek temel eğitim programının içeriği işe özgü olarak; 10 ve üzeri çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan özel işyerleri ile tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde verilecek temel eğitim programının içeriği ise katılımcıların eğitim seviyelerine uygun, işe ve işyerine özgü, çalışanların bildikleri, tanıdıkları iş ve çalışma ortamı ögeleri kullanılarak hazırlanacaktır.



Yönetmelik hükümleri yayım tarihi itibariyle (05/03/2025) yürürlüğe girmiştir.



Söz Konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linketıklayınız.



Saygılarımızla.



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