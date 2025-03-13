İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekilleri Tarafından Yürütülen İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Değişiklikleri

Bilindiği üzere; 01/01/2025 tarihinden itibaren 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine ilişkin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulması zorunlu kılınmıştır.



Bu kapsamda işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin olarak, 05/03/2025 tarihli ve 32832 sayılı Resmî Gazete'de "İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmış ve ilgili Yönetmelik ile aşağıdaki düzenlemeler sağlanmıştır:

İşveren veya işveren vekilleri tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin olarak alınması gereken eğitim sonrası yapılacak sınavda başarılı olma şartı kaldırılmış, yalnızca ilgili eğitimlerin alınması yeterli kılınmıştır.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi" bulunan işverenler, toplam çalışan sayısının 50'den az olması şartıyla kendilerine ait az tehlikeli sınıfta yer alan aynı il sınırları içerisindeki birden fazla işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, söz konusu belgeye sahip işveren vekilleri ise, tam süreli hizmet akdi ile çalıştıkları yalnızca tek bir işyerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecektir.

iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, söz konusu belgeye sahip işveren vekilleri ise, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenebilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınacak, 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise çalışan sağlığı merkezinden (ÇASMER), aile hekimlerinden veya diğer kamu sağlık hizmeti sunucularından da alınabilecektir.

"İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümüne İlişkin İşveren veya İşveren Vekili Eğitimi Tamamlama Belgesi"ne sahip olmak için gerekli eğitimler; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları veya işçi ve işveren kuruluşları tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile protokol yapmak suretiyle verilebilecektir. Eğitim verme yetkinliklerini haiz olan kurum ve kuruluşlar, eğitimi tamamlayan adaylar için yukarıda bahsedilen belgeyi düzenleyerek Genel Müdürlüğü bilgilendirecektir.

Eğitim ve belgelendirmeyi kapsayan ücret, net asgari ücretin 1/10'unu geçmemek koşuluyla Bakanlıkla yapılan protokolde belirlenecektir.

Yönetmelik hükümleri yayım tarihi itibariyle (05/03/2025) yürürlüğe girmiştir.



Söz Konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linke tıklayınız.



Saygılarımızla.

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