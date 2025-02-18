Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programi (Niyep)

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile tasarlanmış bir mesleki Eğitim Kursu Modelidir. Programın hedefi, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlamak ve işsiz kalan bireylerin mesleki yetkinliklerini geliştirmektir.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliği ile tasarlanmış bir mesleki Eğitim Kursu Modeli dir. Programın hedefi, işgücü piyasasının talep ettiği niteliklere uygun işgücü yetiştirilerek istihdama katkı sağlamak ve işsiz kalan bireylerin mesleki yetkinliklerini geliştirmektir.

Ayrıca NİYEP programı ile işverenlerden aynı veya benzer mesleklerde beş kişilik mesleki eğitim kursu talebinde bulunulmasının yeterli olması, teorik ve pratik eğitim süresince çalışan sayısı takibinin bulunmaması ve teorik eğitimde işverenin kendi çalışanın eğitici olarak görev alması halinde eğitici ücreti İŞKUR tarafından karşılanacak olması şeklinde çeşitli avantajları da bünyesinde barındırmaktadır.

Programın aşamaları aşağıdaki şekildedir;

Oda veya borsalara üye işverenlerden meslek bazında işgücü taleplerinin alınması,

İşgücü taleplerinin değerlendirilmek üzere İl/İlçe Çalışma Kuruluna iletilmesi,

İI Müdürlüğünce kurs düzenlenmesine karar verilmesi,

Eğitim programı, eğiticiler ve eğitim mekânının belirlenmesi,

Kursiyerlerin belirlenmesi,

Eğitimlerin teorik kısmının başlatılması,

Kursiyerlerin eşleştirildiği iş yerlerinde pratik eğitimlerin başlatılması,

Eğitimlerin tamamlanarak kursiyerlerin istihdam aşamasına geçilmesi

İşgücü Talebi

İl Çalışma Kurulu veya İlçe Çalışma Kurulu, oda veya borsaya kayıtlı işverenler ile iş birliği halinde mesleki eğitim kurslarının hangi mesleklerde düzenleneceğini belirlemekte, bir meslekte en az 5 kişilik talep olması halinde ise mesleki eğitim kursu açılabilmektedir.

Kursiyer Sayısının Belirlenmesi

Kursiyer sayısı belirlenirken işyerinin çalışan sayısı dikkate alınmaktadır.

1-4 çalışana sahip iş yerleri için çalışan sayısı kadar kursiyer,

kursiyer, 5-9 çalışana sahip iş yerleri için 12 kişiye kadar kursiyer,

kursiyer, 10-49 çalışana sahip iş yerleri için 24 kişiye kadar kursiyer,

kursiyer, 50 ve daha fazla çalışana sahip iş yerleri için çalışan sayısının %50'sine kadar kursiyer talep edilebilmektedir.

Kursiyerlerin Belirlenmesi

Kursiyerler belirlenirken öncelikle kursiyer adayıyla mülakat gerçekleştirilir. Teorik eğitim alan kursiyerler eşleştirmesi yapılan işyerlerinde pratik eğitim alırlar.

Sonrasında işverenler kursiyerler için mesleki bilgi ve deneyimi olan en az bir eğitim sorumlusu belirlenir.

Teorik ve Pratik Eğitim

Kurslar teorik ve pratik eğitim olmak üzere iki aşamada yürütülmekte olup;

Teorik eğitimler işveren, oda veya borsa ya da oda veya borsa iştiraki iş birliğinde,

Pratik eğitimler ise iş yerlerinde düzenlenir.

NİYEP Kurslarının Süresi

NİYEP kursları, günlük en az beş en fazla sekiz saat ve haftada altı günü geçmemek üzere, haftalık en az otuz en fazla kırk beş saat olarak düzenlenmektedir.

Eğitimler teorik eğitim ve pratik eğitim şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Teorik ve pratik eğitimlerin toplam süresi yüz altmış fiili günü geçememektedir.

Teorik ve pratik eğitim, günde en az beş en fazla sekiz saati geçmeyecek şekilde aynı hafta içerisinde farklı günlerde verilebilir. Teorik ve pratik eğitim aynı gün içerisinde birlikte verilemez.

İstihdam Yükümlülüğü

İstihdam yükümlülüğü pratik eğitimin gerçekleştirildiği iş yeri veya iş yerlerinde yerine getirilmektedir.

Kursiyerlerin en az % 60'ı, 120 günden az olmamak üzere fiili kurs gününün 2 katı kadar süre ile istihdam edilmektedir.

NİYEP İŞKUR Tarafından Ödenecek Tutarlar

NİYEP kurslarına katılan kursiyerlere, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden;

İş arayan statüsündeki kursiyerlere günlük 850,18 TL,

İşsizlik ödeneği alanlara günlük 425,09 TL,

Kursiyer zaruri gideriödenmektedir.

Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen "Her Meslekte Kadın Eli Projesi" kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde kurslara katılım sağlayan;

İş arayan statüsündeki kadın kursiyerlere günlük 1.105,23 TL,

İşsizlik ödeneği alan kadın kursiyerlere günlük 552,62 TL,

Kursiyer zaruri gideriödenmektedir.

Kursa devam edilen süre içerisinde kursiyerlerin genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri Kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Teorik eğitim bölümü için eğiticinin unvanı ve tabi olduğu mevzuat dikkat alınarakek ders saati ücretinin dört katınakadar ödeme yapılabilmektedir.

Eğitim Programı ve Belgelendirme

Kurslarda Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite tarafından onaylanan eğitim programları uygulanmaktadır.

Mesleki yeterlilik belgesi verilebilen mesleklerde açılan kurslar sonunda başarılı olanlara mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir.

Mesleki yeterlilik belgesi verilemeyen mesleklerde açılan kurslar sonunda başarılı olanlara Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversite onaylı kurs bitirme belgesi/sertifikası verilmektedir.

Başvuru Yeri ve Zamanı

NİYEP kursları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen tüm vatandaşlarımız, 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvuruda bulunabilmektedirler.

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) ve diğer İŞKUR programları hakkında detaylı bilgi almak ve uzman görüşü için BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz.

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