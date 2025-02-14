Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Belirlenen Asgari Ücret Desteği

2016 yılından itibaren uygulanmakta olan Asgari Ücret Desteğinden 2025 yılında da yararlanılmasına ilişkin olarak, 04/02/2025 tarihli ve 32803 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7539 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiş, söz konusu düzenleme ile destek tutarları ve şartları belirlenmiştir.



Bu kapsamda 01/01/2025 ila 31/12/2025 tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Desteği;



2024 yılının aynı ayına ilişkin verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 1.000_TL (toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işyerleri için 2.000_TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2025 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2025 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,



günlük 33,33_TL ile çarpımı sonucu hesaplanarak işverenlerin ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilecektir.







Destekten yararlanılacak ayda, 2024 yılı Ocak ila Aralık aylarında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılamayacaktır.



Önceki yıllarda olduğu gibi Asgari Ücret Desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmamakta olup; destekten yararlanmak için işyeri ve işletmelerde muvaazalı işlem yapılması, 2025 Ocak ila Aralık aylarında prime esas kazanç bildiriminin yapılmaması/eksik yapılması, ilgili dönemlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi, kayıtdışı istihdam ve sahte sigortalılık hallerinde ilgili destekten yararlanılamayacak, yararlanılmış destek tutarı gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. Ancak, ilgili ayda aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi tespiti halinde ihtar üzerine on beş günlük süre içinde eksikliğin giderilmesi ve yasal süresi geçmiş bulunan kurum borçlarının tecil ve taksit edilmesi ya da yapılandırılması hallerinde destekten yararlanılması mümkündür.



Asgari Ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar için SGK tarafından yayımlanacak Genelge sonrası ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.



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