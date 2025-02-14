İstihdami Koruma Destek Programi

KOSGEB, imalat sanayinin emek yoğun sektörlerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)'lerin işgücünün korunması amacıyla İstihdamı Koruma Destek Programı nı hayata geçirmiştir. Bu program, tekstil, mobilya, deri ve giyim sektörlerinde faaliyet gören işletmelerde çalışan personel başına 30 prim günü için 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlayacaktır.

Aşağıdaki nitelikleri taşıyan işletmeler KOBİ olarak tanımlanmaktadır:

KOBİ SINIFI ÇALIŞAN SAYISI YILLIK NET SATIŞ HASILATI VEYA MALİ BİLANÇO MİKRO İŞLETME 10'dan az çalışan 10 milyon TL'den az KÜÇÜK İŞLETME 50'den az çalışan 100 milyon TL'den az ORTA İŞLETME 250'den az çalışan 500 milyon TL'den az

Programın Amaçları:

Emek yoğun sektörlerdeki KOBİ'lerin iş gücünü korumak,

Sektörlerde iş sürekliliğini sağlamak,

Ekonomik canlılığın sürdürülebilirliğini desteklemektir.

Destek Koşulları:

Program, 2024 yılının son üç ayındaki aylık ortalama SGK prim gün sayısını 2025 yılında koruyan işletmelere yönelik olup çalışan başına aylık 2.500 TL geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

aylık ortalama SGK prim gün sayısını işletmelere yönelik olup çalışan başına geri ödemesiz destek sağlanacaktır. Destek süresi 12 ay olup işletmelerin 249 çalışan ile başvurmaları halinde üst destek limiti 7,47 milyon TL olacaktır.

Destekten Yararlanabilecek İşletmeler:

KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren ve merkez ve/veya şubesinin ana faaliyetinin NACE kodu Kısım C-İmalat 'a uygun olan KOBİ'ler ( Tekstil Ürünlerinin İmalatı, Giyim Eşyalarının İmalatı, Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı, Mobilya İmalat ı) destekten yararlanabilecektir.

'a uygun olan KOBİ'ler ( ı) destekten yararlanabilecektir. İşletmelerin merkez veya şubelerinin 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri:

Destek başvuruları,31 Ocak – 31 Mart 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

Programa başvuru formları aşağıda yer almakta olup ilgili formlara sirkülerimiz sonunda linki paylaşılan detay sayfasından ulaşılabilecektir.

KOSGEB tarafından uygulanan "İstihdamı Koruma Destek Programı"nın işletmeniz açısından uygulanması hususunda bilgi almak isterseniz BDO İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik departmanımız ile irtibata geçebilirsiniz.

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Program başvuru sayfasına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

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