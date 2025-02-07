İstihdamı Koruma Destek Programı Başvuruları Başladı

İstihdamı Koruma Destek Programı ile, 2024 yılının son üç ayına ait ortalama prim gün sayısını 2025 yılında korumuş olan işletmelere geri ödemesiz olarak performans desteği sağlanır.
İstihdamı Koruma Destek Programı başvuru tarihleri: 31 Ocak - 31 Mart 2025
Programdan yararlanma koşulları;
- Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin; sistemde kayıtlı, aktif durumda ve İşletme Beyanının güncel olması gerekmektedir. Sisteme kayıt, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
- Programdan yararlanılabilmesi için işletmenin, Türk Ticaret Kanunu'nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması gerekmektedir.
- Programdan, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde
faaliyet gösteren, merkez veya şube ana faaliyet NACE
Kodu; Kısım C – İmalat
başlığı altında;
- 13-Tekstil Ürünlerinin İmalatı,
- 14-Giyim Eşyalarının İmalatı,
- 15-Deri ve İlgili Ürünlerin İmalatı,
- 31-Mobilya İmalatı olan işletmeler yararlanabilmektedir.
- İşletmenin sektörü belirlenirken, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle idari kayıtlarda yer alan ana faaliyet kodu esas alınmaktadır.
- İşletmeler, destek programından bir defa yararlanabilirler ve programın süresi 12 aydır.
- Destek ödemesi yapılacak işletmenin KOSGEB'e vadesi geçmiş borcu bulunmamalıdır.
İstihdamın korunması;
- 2024 yılının son üç ayına ait ortalama prim gün sayısını 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihleri arasında ödeme talep edilen ayda veya ayların ortalamasında korumuş olan işletmeler destek programından yararlanabilecektir.
- İşletmenin destek alabilmesi için ilgili ödeme talep formundaki ödeme talep edilen aylara ilişkin prim gün sayısı ortalamasının 2024 yılının son üç ayına ait prim gün sayısı ortalamasına eşit veya büyük olması gerekmektedir. Daha önce ödeme talep edilerek destek alınan aylara ilişkin prim gün sayıları sonraki taleplerde ortalamaya dahil edilmez.
- İşletmenin 2024 yılı son üç ayı içerisinde kurulması durumunda, işletmenin kurulduğu tarihten itibaren yıl sonuna kadar olan prim gün sayıları toplamının üçe bölünmesi ile 2024 yılı son üç ayına ait ortalama prim gün sayısı hesaplanır.
- Ortalama prim gün sayısı hesaplanırken, ortalamanın küsuratlı çıkması durumunda virgülden sonrası dikkate alınmayacaktır.
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DESTEK UNSURU
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DESTEK TUTARI
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DESTEK ÜST LİMİTİ
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DESTEK ORANI
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Performans Desteği
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Aylık, 30 prim gün için 2.500 TL
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Toplam destek üst limiti 249 çalışan üzerinden 360 prim gün çalışma karşılığı olarak 7.470.000 TL
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%100
(Geri Ödemesiz)
Başvuru ve Değerlendirilmesi;
- Program kapsamında, Başkanlık tarafından ilan edilen tarihler arasında başvuru yapılabilir.
- İşletme, İstihdamı Koruma Destek Programı Başvuru Formunu sistem üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar. Son başvuru tarihine kadar başvurusunu sistem üzerinden onaylamayan işletmelerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
- Başvuru, sorumlu personel tarafından Program Başvuru Değerlendirme Formu ile 5 gün içerisinde değerlendirilir ve ilgili uygulama birimi müdürünün onayına gönderilir.
- Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir veya reddedilebilmektedir.
- Değerlendirme sonucu sistem üzerinden işletmeye bildirilecektir.
- Başvurusu reddedilen işletme yeniden başvuru yapamayacaktır.
Başvurular https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/Index?ReturnUrl=%2f linkinden yapılacaktır.
Programa ilişkin uygulama esaslarına BURADAN ulaşabilirsiniz
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