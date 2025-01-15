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15 January 2025

01/01/2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kidem Tazminati Tavani Açiklanmiştir

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06/01/2025 tarihli ve 3676469 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1
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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06/01/2025 tarihli ve 3676469 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/01/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 _TL olarak belirlenmiştir.

01.01.2025 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA
1 - Aylık Gösterge 1500 1,012556 1518,83*
2 - Ek Gösterge 8000 1,012556 8100,45*
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 1,012556 506,28*
4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 15,848415 15848,42*
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 ₺9.500,00
9500 1,012556 ₺9.619,28
9.619,28 2,15 20681,45*
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ₺46.655,43


(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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