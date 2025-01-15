01/01/2025 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Yeni Kidem Tazminati Tavani Açiklanmiştir

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 06/01/2025 tarihli ve 3676469 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:1 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/01/2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 46.655,43 _TL olarak belirlenmiştir.
|01.01.2025 tarihi itibariyle:
|GÖSTERGELER
|KATSAYILAR
|HESAPLAMA
|1 - Aylık Gösterge
|1500
|1,012556
|1518,83*
|2 - Ek Gösterge
|8000
|1,012556
|8100,45*
|3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi
|500
|1,012556
|506,28*
|4 - Taban Aylığı Göstergesi
|1000
|15,848415
|15848,42*
|5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215)
|1500
|8000
|₺9.500,00
|9500
|1,012556
|₺9.619,28
|9.619,28
|2,15
|20681,45*
|KIDEM TAZMİNATI TAVANI
|₺46.655,43
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
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