2025 Yılı Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2025- 31/12/2025 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 866,85 TL olarak tespit edilmiştir.
Tablo 1: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (Tüm Sigorta Kolları)
|
Brüt Günlük Ücret
|
866,85
|
Brüt Aylık Ücret
|
26.005,50
|
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)
|
3.640,77
|
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)
|
260,06
|
Net Aylık Asgari Ücret
|
22.104,68
|
Sigorta Primi İşveren Payı (%20,75)
|
5.396,14
|
İşveren 5 puanlık indirim (%5)
|
1.300,28
|
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2)
|
520,11
|
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (İmalat Sektörü)
|
30.621,48
|
*Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Diğer Sektörler)
|
30.881,53
*Kanun teklifi mecliste gündemde olup henüz kanunlaşmamıştır.
Tablo 2: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (SGDP)
|
Brüt Günlük Ücret
|
866,85
|
Brüt Aylık Ücret
|
26.005,50
|
Sigorta Primi İşçi Payı (%7,5)
|
1.950,41
|
Net Aylık Asgari Ücret
|
24.055,09
|
Sigorta Primi İşveren Payı (%24,75)
|
6.436,36
|
Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
|
32.441,86
Tablo 3: PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI
|
Alt Sınır (Günlük)
|
866,85
|
Alt Sınır (Aylık)
|
26.005,50
|
Üst Sınır (Günlük)
|
6.501,38
|
Üst Sınır (Aylık)
|
195.041,40
|
Sosyal Güvenlik Sözl. Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurtdışına Gönderilen Sigortalılar 510 5/g Bendine Tabi Olanlar (Üst sınır)
|
78.016,50
Tablo 4: YEMEK, AİLE VE ÇOCUK YARDIMI SGK İSTİSNASI
|
Yemek Yardımı (Günlük)
|
158,00
|
Aile Yardımı (Günlük)
|
2.600,55
|
Çocuk Yardımı(Günlük)
|
520,11
|
Özel Sağlık Sigortası ve BES Katkı Payları
|
7.801,65
Tablo 5: ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLER
|
Net Ödeme (Günlük)
|
221,05
|
Net Ödeme (Aylık)
|
6.631,40
Tablo 6: KALFALIK YETERLİLİĞİNİ KAZANAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ
|
Net Ödeme (Aylık)
|
11.052,34
|
Net Ödeme (Günlük)
|
368,41
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