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6 January 2025

2025 Yılı Asgari Ücret

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.
Turkey Employment and HR
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2025- 31/12/2025 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 866,85 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (Tüm Sigorta Kolları)

Brüt Günlük Ücret

 866,85

Brüt Aylık Ücret

 26.005,50

Sigorta Primi İşçi Payı (%14)

 3.640,77

İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)

 260,06

Net Aylık Asgari Ücret

 22.104,68

Sigorta Primi İşveren Payı (%20,75)

 5.396,14

İşveren 5 puanlık indirim (%5)

 1.300,28

İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2)

 520,11

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (İmalat Sektörü)

 30.621,48

*Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Diğer Sektörler)

 30.881,53

*Kanun teklifi mecliste gündemde olup henüz kanunlaşmamıştır.

Tablo 2: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (SGDP)

Brüt Günlük Ücret

866,85

Brüt Aylık Ücret

26.005,50

Sigorta Primi İşçi Payı (%7,5)

1.950,41

Net Aylık Asgari Ücret

24.055,09

Sigorta Primi İşveren Payı (%24,75)

6.436,36

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti

32.441,86

Tablo 3: PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI

Alt Sınır (Günlük)

866,85

Alt Sınır (Aylık)

26.005,50

Üst Sınır (Günlük)

6.501,38

Üst Sınır (Aylık)

195.041,40

Sosyal Güvenlik Sözl. Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurtdışına Gönderilen Sigortalılar 510 5/g Bendine Tabi Olanlar (Üst sınır)

78.016,50

Tablo 4: YEMEK, AİLE VE ÇOCUK YARDIMI SGK İSTİSNASI

Yemek Yardımı (Günlük)

158,00

Aile Yardımı (Günlük)

2.600,55

Çocuk Yardımı(Günlük)

520,11

Özel Sağlık Sigortası ve BES Katkı Payları

7.801,65

Tablo 5: ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLER

Net Ödeme (Günlük)

221,05

Net Ödeme (Aylık)

6.631,40

Tablo 6: KALFALIK YETERLİLİĞİNİ KAZANAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Net Ödeme (Aylık)

11.052,34

Net Ödeme (Günlük)

368,41

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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