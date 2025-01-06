2025 Yılı Asgari Ücret

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2025 yılı için uygulanacak olan asgari ücret açıklanmıştır. Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararına istinaden, 01/01/2025- 31/12/2025 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret günlük 866,85 TL olarak tespit edilmiştir.

Tablo 1: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (Tüm Sigorta Kolları)

Brüt Günlük Ücret 866,85 Brüt Aylık Ücret 26.005,50 Sigorta Primi İşçi Payı (%14) 3.640,77 İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1) 260,06 Net Aylık Asgari Ücret 22.104,68 Sigorta Primi İşveren Payı (%20,75) 5.396,14 İşveren 5 puanlık indirim (%5) 1.300,28 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) 520,11 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (İmalat Sektörü) 30.621,48 *Asgari Ücretin İşverene Maliyeti (Diğer Sektörler) 30.881,53

*Kanun teklifi mecliste gündemde olup henüz kanunlaşmamıştır.

Tablo 2: ASGARİ ÜCRETİN HESABI (SGDP)

Brüt Günlük Ücret 866,85 Brüt Aylık Ücret 26.005,50 Sigorta Primi İşçi Payı (%7,5) 1.950,41 Net Aylık Asgari Ücret 24.055,09 Sigorta Primi İşveren Payı (%24,75) 6.436,36 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti 32.441,86

Tablo 3: PRİME ESAS KAZANÇ ALT VE ÜST SINIRI

Alt Sınır (Günlük) 866,85 Alt Sınır (Aylık) 26.005,50 Üst Sınır (Günlük) 6.501,38 Üst Sınır (Aylık) 195.041,40 Sosyal Güvenlik Sözl. Olmayan Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerce Yurtdışına Gönderilen Sigortalılar 510 5/g Bendine Tabi Olanlar (Üst sınır) 78.016,50

Tablo 4: YEMEK, AİLE VE ÇOCUK YARDIMI SGK İSTİSNASI

Yemek Yardımı (Günlük) 158,00 Aile Yardımı (Günlük) 2.600,55 Çocuk Yardımı(Günlük) 520,11 Özel Sağlık Sigortası ve BES Katkı Payları 7.801,65

Tablo 5: ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER ÖĞRENCİLER

Net Ödeme (Günlük) 221,05 Net Ödeme (Aylık) 6.631,40

Tablo 6: KALFALIK YETERLİLİĞİNİ KAZANAN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ

Net Ödeme (Aylık) 11.052,34 Net Ödeme (Günlük) 368,41

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