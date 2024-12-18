Aylik Prim Ve Hizmet Belgeleri/muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Işleme Alinmasi Hakkinda Sgk Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken belgelerden bir tanesi de Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesidir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken belgelerden bir tanesi de Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesidir. Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal olarak verilmesi gereken süre, ilgili ayı takip eden ayın 26 ncı günüdür. Örneğin 2024 Kasım ayı için verilmesi gereken Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verilmesi gereken son tarih 26/12/2024 tarihidir.

Herhangi bir sebepten dolayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin yasal süresi içerisinde verilememesi durumunda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ve 2020/20 sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde belirlenen hususlar dikkate alınarak işlem yapılmaktadır. Bu hususlar;

Yasal olarak verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak üçüncü ayın sonuna kadar çalıştırılan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin verilen iptal hariç, asıl veya ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgeleri (fiili hizmet süresi zammı kazandırılması hali dahil)

Aksine bir tespit veya işyerinin kontrollü ve otomatik şüpheli işyeri tanımlamasının bulunması gibi şüpheli bir durumun olmaması,

Aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içinde veya aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan önceki bir tarihte verilmiş olması,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda aylık prim ve hizmet belgesinin tahakkuk ve hizmet kısmı, ayrıca incelemeye gidilmeksizin işleme alınmaktadır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan veya şartları sağlamakla birlikte belgelerin verilmesi gereken son günü takip eden günden başlanarak üçüncü ayın sonundan sonra verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, kurumun denetim ve kontrolle görevli memuru tarafından yapılacak incelemeden sonra işleme alınmaktadır.

Denetime sevk edilen aylık prim ve hizmet belgeleri dolayısıyla tahakkuk eden primlerin işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınmaktadır.

Yasal süresi dışında verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin işleme alınması sırasında SGK Müdürlüklerinin yapacağı iş ve işlemler ile ilgili belge/beyannameler için tahakkuk eden primlerin ödenmesi sırasında doğabilecek sorunlar için SGK tarafından 2024/14 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Genelgede;

İşverenler tarafından gerek yasal süresi dışında verilen gerekse de yasal süresi dışında verilmiş olmakla birlikte yasal süre içerisinde verilmiş sayılan hallere ilişkin belge veya beyannamelerin tahakkuklarının, cari aya ilişkin belge/beyanname verme veya prim ödeme son gününde işleme alınması durumunda işverenler yönünden telafisi imkânsız zararların ortaya çıkması söz konusu olabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için SGK Müdürlüklerince işverenlerce yasal süresi dışında verilen belge veya beyannamelerin prim borcu tahakkuklarının ivedilikle ve özellikle cari ay belge ve beyannamelerinin verilmesi gereken son günleri beklenmeksizin ve işverene bilgi verilerek işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Örneğin: İşveren tarafından 2024 Mayıs dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yasal süresi dışında 19/11/2024 tarihinde SGK'ya verilmiştir. SGK Müdürlüğü tarafından ilgili beyannamenin tahakkuk edecek prim ve işsizlik borçları için ivedilikle ve işveren bilgi verilerek tahakkuk işlemi yapılmalıdır. Müdürlük tarafından yapılacak işlemler sırasında işverene bilgi verilememesi ve 2024 Ekim beyannamesinin son verilme tarihlerine yaklaşılmış olması nedeniyle tahakkuk işleminin yapılmaması gerekmektedir.

Genelgenin devamında herhangi bir sebepten dolayı geçmiş döneme verilmiş olan belge/beyannamenin SGK Müdürlüğü tarafından cari aya ilişkin beyannamenin verilmesi gereken son günü işlem yaparak borç tahakkuk ettirmesi nedeniyle cari ay aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin teşvikli ya da teşviksiz olarak yasal süre içerisinde verilememesi,

Geçmiş döneme ilişkin olarak tahakkuk eden borçların belge/beyanname verme süresinin son gününde ödenmiş olmasına karşın belge/beyanname verme son günü saat 23.59'a kadar söz konusu borçlara ilişkin ödemelerin hesaba geçmemiş olması nedeniyle cari ay beyannamesinin teşvikli ya da teşviksiz olarak yasal süre içerisinde verilememesi,

halinde belgelerin/beyannamelerin, belge/beyanname verme süresinin son gününü takip eden 5 iş günü içerisinde (B) tahakkuk nedeni ile verilmiş olması kaydıyla , aylık prim ve hizmet belgeleri/muhtasar ve prim hizmet beyannameleri yasal süresi içerisinde verilmiş belge/beyanname sayılacak, bu belgelere ilişkin olarak 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) veya (m) bentlerine göre idari para cezası uygulanmayacağı belirtilmiştir.

Buna göre cari ay belge/beyannamesinin son verilme gününde geçmiş dönemler için verilen belge/beyannameler nedeniyle tahakkuk eden borçların olması veya borçların ödenmesine karşın ilgili tutarların SGK hesaplarına geçmemesi durumunda belge/beyannamenin son verilme tarihinden itibaren 5 iş günü içinde verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır. Bu süre içerinde verilen belge/beyannameler için ayrıca idari para cezası uygulanmayacaktır.

İşverenin bağlı olduğu SGK Müdürlüğüne yukarıda belirtilen süre içerisinde başvurması halinde Prim Tahakkuk ve Tahsilat Servislerince tahakkuk ve tahsilat erteleme işlemi yapılması gerekir. Ardından işveren yine belirlenen süre içerisinde SGK e bildirge V2 veya e-beyanname sistemleri üzerinden belge veya beyannamesini vermesi gerekir.

SGK Genelgesinde belirtilmemesine karşın genel olarak değerlendirme yapıldığında cari aya ilişkin belge/beyannamenin son verilme tarihinden sonraki 5 iş günü içinde verilmesi halinde yasal süresi içinde verilmiş sayılacağından cari aya ilişkin SGK destek ve teşviklerinden de yararlanılması söz konusudur.

SGK bu Genelge ile İl Müdürlükleri veya Merkez Müdürlükleri tarafından yapılan borç tahakkuk işlemleri nedeniyle işverenin cari aya ilişkin Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin cezasız ve destek ve/veya teşviklerden yararlanabilmesini sağlamıştır.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak içintıklayınız.

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