Bir Ya Da Birden Fazla Blok Olarak Yapılan Özel Nitelikteki İnşaat İşlerinde Kısmi İlişiksizlik Belgesi Alınması

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02/12/2024 tarihli "Kısmi İlişiksizlik" konulu Genel Yazı yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, ilişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin gerek mevzuatta yapılan düzenlemeler gerekse uygulamada yaşanan tereddütlerle ilgili olarak 16/05/2024 tarihinde 2024/7 sayılı Genelge yayımlanarak 2011/13 sayılı Genelge'de yer alan bazı maddelerde değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklerden biri de, bir ya da birden fazla blok olarak yapılan özel nitelikteki inşaat işlerinde; işverence talep edilmesi halinde, bitirildiği belirtilen kısımlar için ayrı asgari işçilik araştırma işlemi yapılabilmesi ve bu kısımlar için kısmi ilişiksizlik belgesi verilebilmesidir.

Dolayısıyla özel nitelikteki inşaatın tamamı bitirildiğinde, ayrıca inşaatın yapı ruhsatında mevcut toplam metrekaresi üzerinden asgari işçilik araştırma işlemi yapılmamaktadır. Bu nedenle daha önce bitirilen ve kısmi ilişiksizlik belgesi verilen bölümlerin yüz ölçümleri ile bu kısımlar için Kuruma bildirilmesi gereken prime esas kazanç tutarları, son değerlendirmede dikkate alınmamaktadır.

İnşaatın bitirilen kısmı/kısımları için asgari işçilik araştırması yapılabilmesi için inşaatın ilişiksizlik belgesi talebinde bulunulan kısmının bitmiş olduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

İşverenlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda kısmi ilişiksizlik belgesi taleplerinde yaşanan tereddütlerin önüne geçebilmek için yukarda bahsi geçen Genel Yazı yayımlanmıştır.

Söz konusu Genel Yazı ile yaşanan tereddütlere ilişkin yapılacak işlemler aşağıdaki gibidir;

Özel nitelikteki inşaat işlerinde kısmi ilişiksizlik belgesi düzenlenmesi, işverenin talebine bağlı bir işlem olduğundan işverence bitirildiği belirtilen kısımlar için yapılacak asgari işçilik araştırma işleminde işin bitim tarihi olarak işverenin kısmi ilişiksizlik başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

İşverenin kısmi ilişiksizlik belgesi başvuru tarihi itibarıyla özel nitelikteki inşaatın bittiği anlaşılır ise; kısmi ilişiksizlik için araştırma yapılmayıp inşaatın tamamı için asgari işçilik araştırma işlemi yapılacaktır.

Özel nitelikteki inşaat işlerinde işveren tarafından talep edilen kısmi ilişiksizlik işlemleri ile ilgili olarak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "Ek:11-İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel" de ya da ilgili belediye tarafından onaylanan yapı denetim tutanağında inşaatın ilişiksizlik belgesi talebinde bulunulan kısmının bitmiş olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir.

Özel nitelikteki inşaat işi yapı denetimine tabi ise, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümleri kapsamında inşaatın kısmen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve eklerine, ilgili standartlara, teknik şartnamelere ve diğer mevzuata uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı denetim kuruluşu tarafından düzenlenen ve ilgili idare (belediyeler, valilikler ve yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip diğer idareler) tarafından onaylanmış seviye tespit tutanağında belirtilen yapının gerçekleşme oranı toplamından, "ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli" olan % 10' luk kısım düşülerek bulunan oran dikkate alınacaktır.

Yapı denetimine tabi olmayan ve ilgili idare tarafından da inşaatın ikmal edilen kısmının belirtilmemesi durumunda, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan "Ek:11-İnşaatın İkmal Edilen Kısmının Bina Maliyetine Oranlarını Gösterir Cetvel" de belirlenen kriterlere göre kısmi ilişiksizlik belgesi talep edilen kısmın inşaatın tamamına olan oranının tespiti Kurumun sosyal güvenlik denetmeni tarafından düzenlenecek seviye tespit tutanağı ile belirlenecektir.

Yapı sahiplerince Kuruma borçlarının bulunmadığına dair bir belgenin verilmesinin istenilmesi halinde, yalnızca bu bina inşaatı iş yerinden dolayı Kuruma borçlarının bulunmaması kaydıyla ilişiksizlik belgesi verileceği için kısmi ilişiksizlik belgesinin düzenlendiği tarih itibarıyla işverenin söz konusu iş yerinden borcunun bulunmaması gerekmektedir.

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