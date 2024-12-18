SGK'nın Yemek Yardımı İstisna Tutarlarına İlişkin Yönetmelik Hükmü Değişmiştir

Danıştay Onuncu Dairesi'nin 08/05/2024 tarihli ve E.:2023/170; K.:2024/1853 sayılı kararı ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" hükmü mülga edilmiştir.

Danıştayın iptal kararı sonrasında işverenlerin merakla beklediği yemek yardımı istisna tutarlarında günlük asgari ücrete dayalı olarak belirlenen istisna tutarı uygulaması yemek kartlarının kullanım alanına göre yeniden düzenlenmiştir.

Söz konusu Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde , fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı, prime esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Buna göre, nakit veya yemek kartlarındaki SGK primi istisnası yemek kartlarının kullanım alanına göre sınırlandırılmıştır:

İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla;

Sigortalıya yemek yardımının nakit olarak verilmesi,

Yemek hizmetinin alınması dışında da kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde,

Fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin SGK Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının, fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarı aşmayan kısmı sigorta primine esas kazançların hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Yemek hizmetinin sağlandığı yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçların sadece yemek hizmetinde kullanılması halinde ise yapılan ödeme ayni yardım olarak kabul edilecek ve ödenen tutar sigorta primine tabi tutulmayacaktır.

Başka bir ifadeyle yemek kartlarının/çeklerinin/kuponlarının yemek hizmetinin alınması dışındaki yerlerde (örneğin marketlerde) kullanılabilmesi halinde günlük istisna tutarını aşan kısmı sigorta primine esas kazanca dahil edilecek; yemek hizmetinin sağlandığı yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçların sadece yemek hizmetinde kullanılması halinde ise ödenen tutardan sigorta primi kesilmeyecektir.

Yönetmelik, yayımı tarihini izleyen ayın başında (01/01/2025) yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin olarak SGK tarafından genelge yayımlanacak olup yayımlanan genelgede yer alacak olan ayrıntılar yeni bir sirküler ile duyurulacaktır.

Söz Konusu Yönetmelik'e ulaşmak için linke tıklayınız.

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