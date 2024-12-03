Yemek Kartı İstisnasında Değişiklik

Yemek kartlarında uygulanacak değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği'nin 97. Maddesinin 7. Fıkrasının (a) bendinde yer alan "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" ibaresi Danıştay Onuncu Dairesi'nin 8/5/2024 tarihli ve E.:2023/170; K.:2024/1853 sayılı kararı ile iptal edilmişti.

Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından alınan 17.11.2022 tarihli ve 2022/323 sayılı Karar ile yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin %23,65'inin prime esas kazançtan istisna tutulmasına karar verilmiştir. (2024 yılı için istisna tutarı 157,69 TL)

Danıştayın iptal kararı sonrasında ilgili yönetmelik hükmü 02.12.2024 tarih 32740 sayılı Resmi Gazete ile "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı" olarak yeniden düzenlenmiştir.

Düzenleme 01.01.2025 tarihi ile yürürlüğe girecektir.

Düzenleme ile;

Yemek yardımı günlük istisna tutarının asgari ücret üzerinden bir oranla belirlenmesine son verilmiştir.

İşyerinde veya eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda; yemek yardımının nakit olarak sağlanması halinde istisna tutarı SGK Yönetim Kurulunca belirlenecek ve bu tutar sigorta priminden istisna edilecektir.

halinde istisna tutarı SGK Yönetim Kurulunca belirlenecek ve bu tutar sigorta priminden istisna edilecektir. Yemek kartı ile sadece yemek hizmeti alınacaksa bu tutarlar prime tabi tutulmayacaktır.

Uygulama ile ilgili detaylar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkarılacak genelge ile belirlenecektir.

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