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20 November 2024

Sağlık Uygulaması Bulunan Sözleşmeli Ülkelerde İkamet Eden Gelir/Aylık Sahiplerine Sağlık Yardım Belgesi Düzenleme Şartlarında Değişiklik

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihli ve 2024/13 sayılı...
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihli ve 2024/13 sayılı “Sağlık Uygulaması Bulunan Sözleşmeli Ülkelerde İkamet Eden Gelir/Aylık Sahiplerine Sağlık Yardım Belgesi Düzenleme Şartları” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile; Türkiye-Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Karadağ, KKTC, Kuzey Makedonya, Lüksemburg, Macaristan, Romanya ve Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi konulu genelgelerde yer alan “Gelir/aylıkların ikamet edilen sözleşmeli ülkeye transfer ettirilmesi şartı” uygulamadan kaldırılmıştır.

Buna göre; Sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülkede ikamet eden gelir/aylık sahiplerine, ikamet ettikleri sözleşmeli ülkelerde Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri amacıyla sağlık yardım belgesi düzenlenebilmesi için;

  • Sözleşmeli ülkede daimî ikamet edildiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesinin Kuruma ibraz edilmesi,
  • Kimlik Paylaşım Sistemindeki adresin ikamet edilen sözleşmeli ülke olarak güncellenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, sözleşmeli ülkede ikamet eden gelir/aylık sahiplerine ikamet ettikleri ülkede Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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