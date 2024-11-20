Sağlık Uygulaması Bulunan Sözleşmeli Ülkelerde İkamet Eden Gelir/Aylık Sahiplerine Sağlık Yardım Belgesi Düzenleme Şartlarında Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihli ve 2024/13 sayılı...

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 07/11/2024 tarihli ve 2024/13 sayılı “Sağlık Uygulaması Bulunan Sözleşmeli Ülkelerde İkamet Eden Gelir/Aylık Sahiplerine Sağlık Yardım Belgesi Düzenleme Şartları” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile; Türkiye-Avusturya, Arnavutluk, Belçika, Bosna-Hersek, Fransa, Hollanda, Hırvatistan, Karadağ, KKTC, Kuzey Makedonya, Lüksemburg, Macaristan, Romanya ve Sırbistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi konulu genelgelerde yer alan “Gelir/aylıkların ikamet edilen sözleşmeli ülkeye transfer ettirilmesi şartı” uygulamadan kaldırılmıştır.

Buna göre; Sağlık uygulaması bulunan sözleşmeli ülkede ikamet eden gelir/aylık sahiplerine, ikamet ettikleri sözleşmeli ülkelerde Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri amacıyla sağlık yardım belgesi düzenlenebilmesi için;

Sözleşmeli ülkede daimî ikamet edildiğine dair ikamet belgesi ve/veya oturum izin belgesinin Kuruma ibraz edilmesi,

Kimlik Paylaşım Sistemindeki adresin ikamet edilen sözleşmeli ülke olarak güncellenmesi,

şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde, sözleşmeli ülkede ikamet eden gelir/aylık sahiplerine ikamet ettikleri ülkede Kurum adına sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için sağlık yardım belgesi düzenlenecektir.

Söz Konusu Genelge'ye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

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