Kimlik Bildirme Kanunu Kapsaminda Işverenin Yükümlülükleri

1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun1 6. maddesinde; "işbu kanun kapsamındaki işyerlerinin, çalışanlarının kimliklerini tespit etmek ve işe giren ve işten ayrılan çalışanları belirli bir süre içerisinde kolluk kuvvetlerine bildirmek zorunda olduğu" düzenlenmiştir. Anılan kanunda işe giren ve işten ayrılan çalışanların bildiriminin, işyeri sorumlu işleticisi tarafındançalışanlara ait kimlik bildirme belgesi doldurarak üç gün içerisinde yapılması gerektiği belirtilmiştir. Kanunun altıncı maddesi hükmü aynen aşağıdaki gibidir;

"Madde 6 – Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki;

(Mülga: 25/4/2006 – 5490/71 md.) Bu Kanunun ikinci maddesinde sayılanlar dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi; Öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar ile bu yerlerde kalmakta olan öğrenciler için o yerin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesi zorunludur.

Konutun değiştirilmesi veya (b) ve (c) bentlerinde sayılan konut, iş yeri ve yurtlarda çalışmakta veya barınmakta olanların ayrılmaları halinde de yukarıdaki şekil ve süre içinde bildirim belgesi gereklidir.

Kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtarına onaylatılır.

Bu bildirimler sorumlu işleticiler tarafından, yukarıda belirtilen süre içerisinde genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilir. Bildirimlerin elektronik ortamda yapılması durumunda üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkra kapsamında elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarları ile paylaşılır..."

Ayrıca 1774 Sayılı Kanun'un 9. maddesinde; "...Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanların, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramayacağı, konut ve işyerlerinde çalıştıramayacağı..." düzenlenmiştir.

Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik'in2 3. maddesinde bildirim yükümlülüğü olan işyeri sorumlu işleticisi; "...her türlü ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerini sürekli veya geçici, sözleşmeli veya sözleşmesiz, ücretli veya ücretsiz olarak çalıştırmak ve yönetmek üzere özel kuruluşlar için sahibi, kanuni temsilcisi veya kiracısı..." olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik'in 3. Maddesi hükmüne göre bildirim yapılacak kolluk birimi; "Tesis, iş yeri veya konutun bulunduğu yerin sürekli olarak genel güvenliğini sağlayan polis veya jandarma karakolu" olarak belirtilmiştir.

Yönetmelik'te çalışanların işe giriş ve işten ayrılışını bildirmek üzere belirlenen üç günlük süre; "işe başlama veya ayrılma saatinden itibaren işlemeye başlayan 72 saat" olarak tanımlanmıştır.3

Yukarıda yer verilen yasal düzenlemeler kapsamında ilgili Yönetmelik ekinde bulunan "Çalışanlara ait kimlik bildirme belgesi" örneği dikkate alınarak yasal süre içerisinde gerekli bildirimlerin yapılması ve ilgili belgelerin Yönetmelik'in Ek Madde 3'te belirtildiği şekilde; "...213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan hükümler uyarınca muhafaza edilmesi..." gerekmektedir.

1774 Sayılı Kanun'un 14. maddesinde; bu Kanuna göre verilecek belge ve yapılacak bildirimlerin, her çeşit vergi, resim ve harçtan muaf olduğu, mahkeme kararı olmadıkça yetkili resmi kurumlar dışında hiç kimsenin söz konusu bilgi ve belgelerden yararlanmasının mümkün olmadığı düzenlenmiştir.

Ayrıca 1774 Sayılı Kanun'un 15'inci ve 17'nci maddelerinde ilgili yasal yükümlülüklere aykırı davrananlar hakkında idari para cezası uygulanacağı açıkça düzenlenmiştir.

Footnotes

1. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.1774.pdf

2. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=9484&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

3. Kimlik Bildirme Kanununun Uygulanması ile İlgili Yönetmelik'in 4. maddesi; "Üç gün deyimi; işe başlama veya geliş veya ayrılmanın vuku bulduğu saatten itibaren işlemeye başlayan 72 saatlik süreyi kapsar."

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