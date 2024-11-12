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12 November 2024

İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Türkiye İş Kurumu tarafından 02/11/2024 tarihli ve 32710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında...
Turkey Employment and HR
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Türkiye İş Kurumu tarafından 02/11/2024 tarihli ve 32710 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşgücü Uyum Programının Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile işgücü uyum programı uygulama esaslarında ve katılımcılara yapılacak cep harçlığı ödemesi, sosyal güvenlik ve vergi işlemleri maddelerinde değişiklik ve ekleme yapılmıştır.

Söz konusu maddelerde yapılan ekleme ve değişiklikler aşağıdaki gibidir.

  • İlk dört hafta sonrasında haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanır.
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve üniversiteler ile düzenlenecek programlarda, birinci fıkrada yer alan yararlanma süresine ilişkin hükümler ile sekizinci fıkrada yer alan eğitimlerin ilk dört hafta içerisinde verilmesine ilişkin hükümler uygulanmayabilir. Bu programların haftalık yararlanma süresi en fazla yirmi iki buçuk saat ve üç gün olarak uygulanabilir. Programın yararlanma süresinin bu şekilde uygulanması halinde, meslek edindirmeye hazırlık eğitimleri ve/veya kişisel gelişim eğitimleri, programın son iki haftasından önce verilir.
  • Katılımcılara yapılacak günlük cep harçlığı tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak bu tutar 4857 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen günlük asgari ücret tutarının 1,25 katının üstünde olamaz.

Yönetmelik 02/11/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Söz Konusu Yönetmelik'e ulaşmak için lütfen tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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