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29 October 2024

Sgk E-Bi̇ldi̇rge Kullanici Deği̇şi̇kli̇ği̇ Başvurularinin E-Devlet Kapisi Üzeri̇nden Yapilmasi

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.) logo
BDO Turkiye is an audit and consultancy firm offering professional services in: audit, tax, accounting and advisory service lines. Our main objective since day one is to be a reliable consultant to our clients, and offer the most beneficial solutions appropriate to their needs, with the help of close collaboration.
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 22/10/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin.
Turkey Employment and HR
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 22/10/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi üzerinden yapılmaktadır. İşyerlerinin tescili aşamasında, e-Bildirge kullanıcısı internet üzerinden tanımlanabilmekteyken, tanımlanan e-Bildirge kullanıcılarının değişiklik işlemleri ilgililerce ünitelere başvurularak yapılabilmekteydi.

Söz konusu Duyuru ile; gelen talepler üzerine işyerlerinin (aracı işyerleri hariç), e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemlerinin de yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan program kullanıma açılmıştır.

İnternet ortamından e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuru yapabilecekler; gerçek kişi işyerleri için işveren veya işveren vekili, tüzel kamu ve tüzel özel işyerleri için yönetici, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri için işveren/ortak, apartman yönetimi işyerleri için yönetici olacaktır.

Yukarıda bahsedilen ilgililer, e-Devlet hesapları üzerinden İşyeri Bildirgesi (4a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) uygulamasına giriş yaptıktan sonra “e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik İşlemleri” menüsü vasıtasıyla e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemlerine ilişkin başvuru yapabileceklerdir.

Ünite personelinin söz konusu başvuruları onaylamasından sonra e-Sigorta sözleşmesinin de ilgililerce e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması suretiyle kullanıcı değişikliği işlemleri tamamlanmış olacaktır.

e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemleri internet üzerinden yapılabileceği gibi ünitelere doğrudan yapılan başvurular da kabul edilmeye devam edecektir. e-Bildirge kullanıcısının değişiklik işlemlerine ilişkin detaylı açıklamaları içeren kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız.

Söz Konusu Kılavuz'a ulaşmak için linke tıklaynız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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