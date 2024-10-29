Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 22/10/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır. Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı tarafından 22/10/2024 tarihli Duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere işverenler tarafından Kuruma olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi Kurumdan alınan e-Sigorta kullanıcı adı ve şifresi üzerinden yapılmaktadır. İşyerlerinin tescili aşamasında, e-Bildirge kullanıcısı internet üzerinden tanımlanabilmekteyken, tanımlanan e-Bildirge kullanıcılarının değişiklik işlemleri ilgililerce ünitelere başvurularak yapılabilmekteydi.

Söz konusu Duyuru ile; gelen talepler üzerine işyerlerinin (aracı işyerleri hariç), e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemlerinin de yine e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan program kullanıma açılmıştır.

İnternet ortamından e-Bildirge kullanıcı değişikliği için başvuru yapabilecekler; gerçek kişi işyerleri için işveren veya işveren vekili, tüzel kamu ve tüzel özel işyerleri için yönetici, adi ortaklık/iş ortaklığı işyerleri için işveren/ortak, apartman yönetimi işyerleri için yönetici olacaktır.

Yukarıda bahsedilen ilgililer, e-Devlet hesapları üzerinden İşyeri Bildirgesi (4a'lı Sigortalı Çalıştırılanlar Yönünden) uygulamasına giriş yaptıktan sonra “e-Bildirge Kullanıcı Değişiklik İşlemleri” menüsü vasıtasıyla e-Bildirge kullanıcı değişikliği işlemlerine ilişkin başvuru yapabileceklerdir.

Ünite personelinin söz konusu başvuruları onaylamasından sonra e-Sigorta sözleşmesinin de ilgililerce e-Devlet Kapısı üzerinden onaylanması suretiyle kullanıcı değişikliği işlemleri tamamlanmış olacaktır.

e-Bildirge kullanıcı değişiklik işlemleri internet üzerinden yapılabileceği gibi ünitelere doğrudan yapılan başvurular da kabul edilmeye devam edecektir. e-Bildirge kullanıcısının değişiklik işlemlerine ilişkin detaylı açıklamaları içeren kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Söz Konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız.

Söz Konusu Kılavuz'a ulaşmak için linke tıklaynız.

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