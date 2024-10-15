Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 01/10/2024 tarihinde yayımlanan Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Ek maddesi gereğince uygulanan "Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri", aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesi gereğince güncellenmiş olup yeni çalışma izni değerlendirme kriterleri 01/10/2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenleme ile çalışma izni değerlendirme kriterlerinde yer alan istihdam, mali yeterlilik ve ücret kriterleri revize edilmiş olup sektör, meslek veya iş temelinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu yeni düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir.

Son yıl net satış tutarı 50.000.000 Türk Lirası veya daha fazla olan işyerinde istihdam edilecek beş yabancıya kadar çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde istihdam kriteri uygulanmaz.

Bilanço esası usulüne tabi faaliyette olan (kuruluşu cari yıldan önceki bir yılda olan ve en az bir yılsonu bilançosu ve yıllık gelir tablosu düzenlemiş olan işyeri) işyerinde istihdam edilecek yabancı adına yapılacak çalışma izni başvurusunda; işyerinin ödenmiş sermayesinin en az 500.000 TL olması veya net satışlarının en az 8.000.000 TL olması veya ihracatının en az 150.000 ABD doları olması gerekir.

Yabancıya ödenecek ücret, çalışma izni başvurusu tarihi itibariyle yürürlükte bulunan brüt asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle;

Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 5 katından, Mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katından, Diğer yöneticiler için asgari ücretin 3 katından, Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar için asgari ücretin 2 katından, Ev hizmetleri ve diğer mesleklerde/işlerde çalışacak yabancılar için asgari ücret düzeyinden az olamaz.

Çalışma izni başvurusu tarihi itibarıyla son beş yılda en az üç yıl süreyle Türkiye'de öğrenci ikameti hariç olmak kaydıyla ikamet izni, çalışma izni veya uluslararası koruma kapsamında yasal olarak kalmış yabancılar adına yapılan yurt içi çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu kapsamda yer alan en fazla üç yabancı ile sınırlı olmak üzere istihdam ve mali yeterlilik kriterlerinin uygulanmaması esastır.

Bilanço esası usulüne tabi işyerlerinde;

Yeni işyeri açan veya bir işyerine ortak olan yabancı adına yapılan çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, yabancının ortağı olduğu işyerinin ödenmiş sermayesinin en az 500.000 TL olması koşuluyla yabancının sermaye tutarının en az 500.000 TL olması ve ortaklık payının en az yüzde yirmi olması şartı aranır. Yeni işyeri açan veya bir işyerine ortak olan yabancı adına yapılan çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde, işyerinde en az beş Türk vatandaşının istihdamı gerekir. İşyerinde en az beş Türk vatandaşı istihdamı şartı bakımından, şirket ortağı veya işyeri sahibi yabancıya verilecek ilk çalışma izni şerhli olarak düzenlenir. İlk çalışma izni süresinin yedinci ayının başından itibaren işyerinde her ay en az beş Türk vatandaşının istihdamı esastır. 100.000 ABD Doları ve üzerinde sermaye payı olan yabancı ortak adına yapılacak çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde yukarıdaki kriterler uygulanmaz.



Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri'nin; "Mali yeterlilik kriteri" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan ödenmiş sermaye ve net satışlara ilişkin eşikler ile "Şirket ortağı yabancı için mali yeterlilik ve istihdam kriterleri" maddesinde yer alan sermaye tutarı eşiği hariç olmak üzere bu düzenlemede yer alan kriterler 01/10/2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

"Mali yeterlilik kriteri" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan ödenmiş sermaye ve net satışlara ilişkin eşikler ile "Şirket ortağı yabancı için mali yeterlilik ve istihdam kriterleri" maddesinde yer alan sermaye tutarı eşiğine ilişkin uygulama 01/01/2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Çalışma izni başvurularında 01/01/2025 tarihine kadar;

İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 150.000 ABD Doları olması,

Şirket ortağı yabancının, sermaye tutarının en az 40.000 TL olması mali yeterlilik kriteri bakımından yeterli kabul edilir.

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