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16 October 2024

Çalişma İzni Değerlendirme Kriterleri Güncellendi

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Nazali

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“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
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Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Ek maddesi gereğince uygulanan "Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri"...
Turkey Employment and HR
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Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Ek maddesi gereğince uygulanan “Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri”, aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesi gereğince güncellenmiş olup yeni çalışma izni değerlendirme kriterleri 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenleme ile çalışma izni değerlendirme kriterlerinde yer alan istihdammali yeterlilik ve ücret kriterleri revize edilmiş olup sektör, meslek veya iş temelinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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