“Nazali is a law firm founded by Ersin Nazali, providing a wide range of legal services (consultancy and litigation in all areas of law) to its national and international clients, through its trustworthy and experienced legal team. There are thirteen partners, forty lawyers, four sworn financial advisors and ten certified public accountants working for Nazali. Our philosophy is quality in delivery, timely response and business minded approach.“
Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama
Yönetmeliği'nin Ek maddesi gereğince uygulanan
"Çalışma İzni Değerlendirme
Kriterleri", aynı Yönetmeliğin 22'nci
maddesi gereğince güncellenmiş olup yeni
çalışma izni değerlendirme kriterleri 1 Ekim
2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girmiştir.
Yeni düzenleme ile çalışma izni
değerlendirme kriterlerinde yer alan
istihdam, mali yeterlilik ve
ücret kriterleri revize edilmiş olup
sektör, meslek veya iş temelinde yeni düzenlemeler
yapılmıştır.