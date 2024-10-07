Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin Ek maddesi gereğince uygulanan "Çalışma İzni Değerlendirme Kriterleri", aynı Yönetmeliğin 22'nci maddesi gereğince güncellenmiş olup yeni çalışma izni değerlendirme kriterleri 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yeni düzenleme ile çalışma izni değerlendirme kriterlerinde yer alan istihdam, mali yeterlilik ve ücret kriterleri revize edilmiş olup sektör, meslek veya iş temelinde yeni düzenlemeler yapılmıştır.

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