Rekabet Kurumu ("Kurum”), “İş Gücü Piyasalarındaki Rekabet İhlallerine Yönelik Kılavuz Taslağı”nı (“Kılavuzu”) kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Bu taslakla rekabete aykırı davranışların tespiti ve bu davranışların iş gücü piyasaları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine ilişkin temel ilkelerin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan kılavuz taslağında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

İş gücü piyasalarında teşebbüsler arasında gerçekleştirilen davranışların 4054 sayılı Kanun kapsamındaki yeri,

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi çerçevesinde iş gücü piyasalarında gerçekleşebilecek ihlal türlerinin neler olduğu, bahse konu ihlallerin nasıl değerlendirildiği/değerlendirileceği ve ilgili ihlaller konusunda üçüncü taraflarca dikkat edilmesi gereken hususların neler olduğu,

İş gücü piyasalarındaki rakipler arası anlaşmalara yönelik yan sınırlama değerlendirmesinin hangi durumlarda ihlal teşkil edip hangi durumlarda ihlal teşkil etmeyeceği,

İş gücü piyasalarındaki anlaşma ve eylemlere 4054 sayılı Kanun'un 5. 6. ve 7. maddelerinin hangi kapsamda uygulanabileceği.

Anılan Kılavuzda Kurum; 4. madde kapsamında iş gücü piyasalarındaki ücret tespiti anlaşmaları, çalışan ayartmama anlaşmaları, bilgi değişimi ve yan sınırlamalar gibi uygulamaların rekabeti kısıtlayıcılığını değerlendirmiş; 5. madde kapsamında ücret tespiti ve çalışan ayartmama anlaşmalarıyla rekabeti kısıtlama amacıyla gerçekleştirilen bilgi değişimlerinin kural olarak muafiyetten yararlanamayacağını belirtmiştir. Ayrıca hakim durum değerlendirmesi yapılırken inceleme konusu teşebbüsün hem ilgili ürün veya hizmet pazarında hem de ilgili iş gücü pazarında hâkim durumda bulunup bulunmadığının inceleneceğini belirlemiş; ve son olarak birleşme ve devralmaların iş gücü piyasasındaki rekabete etkisinin tespitinde hangi değişkenlerin dikkate alınacağına yer vermiştir.

(Rekabet Kurumu – 16.09.2024)

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