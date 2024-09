ARTICLE İş Gücü Piyasalarında Baz Ücret Tavsiyesi Uygulaması: Doğuş Kararı KP KPMG More Contributor KPMG Çalışan ücretlerinin tespiti ya da çalışan ayartmama anlaşmaları (no poaching) gibi yöntemlerle çalışan mobilitesinin kısıtlanması ve iş gücü piyasalarında rekabetin engellenmesi, özellikle son yıllarda tüm...

