7524 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 02/08/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

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7524 SAYILI VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA YAPILAN DÜZENLEMELER



7524 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 02/08/2024 tarih ve 32620 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.



Söz konusu Kanun'da sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan ve tamamı işverenler tarafından ödenen kısa vadeli prim oranı % 2'den % 2.25'e yükseltilmiştir. (Madde 28)

5510 sayılı Kanunun ek 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan en düşük emekli aylığı 10.000 TL'den 12.500 TL'ye yükseltilmiştir. (Madde 29)

EYT kapsamında emekli olan ve 30 gün içerisinde aynı işyerinde SGDP'li olarak çalışmaya devam edenler için getirilen 5 puanlık hazine teşviki (15510 nolu kanun) ise kaldırılmıştır. (Madde 30)

Kanun'un 28 inci ve 30 uncu maddeleri 01/09/2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 29 uncu maddesi ise 2024 yılı Temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere 02/08/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.



Söz Konusu Kanun'a ulaşmak için linke tıklayınız.

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