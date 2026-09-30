Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Önemli Değişiklik! Hibrit (Karma) Çalışma İmkânı Açıkça Düzenlendi!

Yapılan bu düzenleme ile uygulamada yaygın olarak tercih edilen karma (hibrit) çalışma modelinin yasal altyapısı netleştirilmiş ve bu çalışma düzenine ilişkin iş sözleşmelerinde yer alması gereken unsurlara ilişkin önemli bir açıklık getirilmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”, 25 Eylül 2026 tarihli ve 33381 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yapılan bu düzenleme ile uygulamada yaygın olarak tercih edilen karma (hibrit) çalışma modelinin yasal altyapısı netleştirilmiş ve bu çalışma düzenine ilişkin iş sözleşmelerinde yer alması gereken unsurlara ilişkin önemli bir açıklık getirilmiştir.

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin “Çalışma süresinin belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesine şu fıkra eklenmiştir:

“(2) İş görme ediminin bir kısmının işyerinde, bir kısmının uzaktan çalışma usulüyle yerine getirilmesi kararlaştırılabilir. Bu durumda işçinin işyerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenir.”

Değişikliğin Hukuki Değerlendirmesi ve Uygulamaya Yansımaları

Hibrit Çalışma Modelinin Açıkça Düzenlenmesi: Yönetmeliğin 4’üncü maddesinde uzaktan çalışan, "iş görme ediminin tamamını veya bir kısmını uzaktan çalışarak yerine getiren işçi" şeklinde tanımlanmaktaydı. Ancak çalışma sürelerinin ve günlerinin nasıl belirleneceğine ilişkin doğrudan bir hüküm yer almamaktaydı.

Eklenen yeni fıkra ile haftanın belirli günleri işyerinde, belirli günleri uzaktan çalışılan karma (hibrit) modeller açık bir yasal dayanağa kavuşturulmuştur.

İş Sözleşmesinde Belirleme Zorunluluğu (Günler ve Saatler): Değişiklik uyarınca, işçinin işyerinde çalışacağı günler ile uzaktan çalışacağı günlerin ve bu günlerdeki çalışma saatlerinin iş sözleşmesinde açık ve tereddüde mahal vermeyecek şekilde belirlenmesi zorunlu kılınmıştır. Bu düzenleme, çalışma koşullarına ilişkin belirsizliklerin giderilmesini ve taraflar arasında doğabilecek muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesini amaçlamaktadır.

Fazla Çalışma ve İş Sağlığı Güvenliği (İSG) Açısından Önemi:

Çalışma gün ve saatlerinin sözleşme metninde açık biçimde belirlenmesi; fazla çalışma sürelerinin tespiti, işverenin işçiyi gözetim borcunun kapsamının belirlenmesi ve meydana gelebilecek iş kazasında işverenin hukuki sorumluluğunun tespiti açısından büyük önem arz etmektedir. Zira iş kazasının işyerinde mi yoksa uzaktan çalışma süresince mi meydana geldiğinin belirlenmesi, sorumluluk rejiminin tayininde kritik bir unsur teşkil etmektedir.

İşverenler ve İnsan Kaynakları Departmanları İçin Tavsiyeler

İş Sözleşmeleri ve Ek Protokollerin Gözden Geçirilmesi: Halihazırda hibrit veya kısmi uzaktan çalışma uygulayan işyerlerinde; mevcut iş sözleşmelerinin, uzaktan çalışma ek protokollerinin ve personel yönetmeliklerinin incelenmesi, hangi günlerin ofis ve hangi günlerin uzaktan çalışma olacağı ile çalışma saatlerinin sözleşme metinlerine sarih bir şekilde eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı Şekil Şartı: Uzaktan çalışma ilişkisinin ve buna bağlı değişikliklerin yazılı yapılması zorunluluğu (Yönetmelik md. 5) dikkate alınarak, tüm düzenlemelerin taraflarca imzalanacak yazılı bir sözleşme ile kayıt altına alınması tavsiye olunur.

Sonuç ve Değerlendirme

25 Eylül 2026 tarihli yönetmelik değişikliği, modern çalışma biçimlerinin mevzuata uyumu açısından önemli bir adımdır. Olası iş hukuku uyuşmazlıklarının ve idari yaptırımların önüne geçebilmek adına iş sözleşmelerinin ve kurum içi yönetmelik vb. dokümanların güncel düzenlemeye uygun hale getirilmesi önemle tavsiye edilir.

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