İmalat Sanayinde İstihdamı Koruma Teşviği Yürürlükte

Giriş ve Amaç

İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği, 3 Mart 2026 tarihli ve 33185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde istihdamın korunması ve artırılmasını amaçlayan program, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemini kapsamakta olup, ödeme talepleri için son tarih 31 Mart 2027 olarak belirlenmiştir.

Destek Programının Süresi ve Temel Esası

Destek programı, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır.

Programın temel şartı, işletmelerin istihdam seviyesini korumasıdır. Bu kapsamda:

2026 yılında ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısı, 2025 yılı Kasım-Aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda ilgili ayda istihdam korunmuş sayılır.

2026 yılı başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, 2025 yılı Kasım-Aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş sayılır.

Bu şartın sağlanması halinde ilgili aylar için destekten yararlanılabilecektir.

Sektörel Destek (Doğrudan Ödeme)

Belirli imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere doğrudan destek sağlanmaktadır. Bu sektörler:

Tekstil ürünleri imalatı

Giyim eşyaları imalatı

Deri ve ilgili ürünler

Mobilya imalatı

Belirli aksesuar üretimleri (fermuar, düğme vb.)

Bu işletmelere, istihdamın korunması şartıyla:

Aylık 30 prim gün için 3.500 TL destek verilmektedir.

KOBİ’ler İçin Kredi Faiz/Kâr Payı Desteği

Yukarıdaki sektörler dışında kalan imalat sanayi işletmelerinden KOBİ statüsünde olanlar için kredi destek mekanizması öngörülmüştür.

Bu kapsamda;

Destek, ayrıntıları Yönetmelik düzenlemesinde belirtildiği şekilde işletmenin kullandığı kredi üzerinden sağlanır ve destek ödemesi, istihdamın korunduğu ay sayısının 12’ye oranı dikkate alınarak oransal olarak hesaplanır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurulara, Bakanlık tarafından oluşturulacak çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden alınacaktır.

Ayrıca başvuru işlemlerinin KOSGEB ile birlikte yürütülmesine de Yönetmelik düzenlemesi imkan sağlamaktadır.

Destek Ödeme Süreci

Destekten yararlanma şartlarını sağlayan işletmelere ilişkin ödeme listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır ve ödemeler Bakanlık tarafından yapılır.

Destekler, doğrudan veya vergi ve SGK borçlarına mahsup edilerek ödenebilir.

Aynı destek unsuru için mükerrer yararlanma mümkün değildir.

Ödemeler, talebi izleyen ay sonuna kadar yapılır ve en geç 31 Mart 2027’ye kadar talep edilebilir.

İzleme, Denetim ve Yaptırımlar

İzleme ve denetim faaliyetleri Bakanlık ve/veya KOSGEB tarafından yürütülür.

Gerçeğe aykırı beyan durumunda:

Destekler durdurulur

Ödenen tutarlar yasal faiziyle geri tahsil edilir .

Buna karşılık:

İşletmenin kapanması, devri veya birleşmesi halinde geçmiş desteklerin iadesi talep edilmez.

Yönetmelik metninin tamamına linkten ulaşabilirsiniz

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