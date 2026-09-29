ARTICLE
29 September 2026

İmalat Sanayinde İstihdamı Koruma Teşviği Yürürlükte

E
Egemenoglu

Contributor

Egemenoglu logo
Egemenoglu is one of the largest full-service law firms in Turkey, advising market-leading clients since 1968. Egemenoğlu who is proud to hold many national and international clients from different sectors, is appreciated by both his clients and the Turkish legal market with his fast, practical, rigorous and solution-oriented work in a wide range of fields of expertise. Egemenoğlu has been considered worthy of various rankings by the world’s most leading and esteemed rating institutions and legal guides. We have been ranked as Recognized in “Project and Finance” and “Mergers and Acquisitions” areas by IFLR 1000. We also take place among the top- tier law firms of Turkey at the rankings of Legal 500, at which world’s best law firms are regarded, in “Employment Law” and “Real Estate / Construction” areas. Also our firm is regarded as significant by Chambers& Partners in “Employment Law” area as well.
Explore Firm Details
Destek programı, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır.
Turkey Employment and HR
Fazilet Karabacaklar and Esra Vatansever
Your Author LinkedIn Connections

Giriş ve Amaç 

İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği, 3 Mart 2026 tarihli ve 33185 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde istihdamın korunması ve artırılmasını amaçlayan program, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 dönemini kapsamakta olup, ödeme talepleri için son tarih 31 Mart 2027 olarak belirlenmiştir.

Destek Programının Süresi ve Temel Esası

Destek programı, 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında uygulanacaktır. 

Programın temel şartı, işletmelerin istihdam seviyesini korumasıdır. Bu kapsamda:

  • 2026 yılında ödeme talep edilen aydaki aylık prim gün sayısı, 2025 yılı Kasım-Aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda ilgili ayda istihdam korunmuş sayılır.
  • 2026 yılı başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil dönemdeki ortalama aylık prim gün sayısının, 2025 yılı Kasım-Aralık döneminin ortalama aylık prim gün sayısına eşit veya bunun üzerinde olması durumunda, bu dönemdeki tüm aylarda istihdam seviyesi korunmuş sayılır.

Bu şartın sağlanması halinde ilgili aylar için destekten yararlanılabilecektir.

Sektörel Destek (Doğrudan Ödeme) 

Belirli imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere doğrudan destek sağlanmaktadır. Bu sektörler:

  • Tekstil ürünleri imalatı 
  • Giyim eşyaları imalatı 
  • Deri ve ilgili ürünler 
  • Mobilya imalatı 
  • Belirli aksesuar üretimleri (fermuar, düğme vb.)

Bu işletmelere, istihdamın korunması şartıyla: 

  • Aylık 30 prim gün için 3.500 TL destek verilmektedir.

KOBİ’ler İçin Kredi Faiz/Kâr Payı Desteği

 Yukarıdaki sektörler dışında kalan imalat sanayi işletmelerinden KOBİ statüsünde olanlar için kredi destek mekanizması öngörülmüştür. 

Bu kapsamda;

  • Destek, ayrıntıları Yönetmelik düzenlemesinde belirtildiği şekilde işletmenin kullandığı kredi üzerinden sağlanır ve destek ödemesi, istihdamın korunduğu ay sayısının 12’ye oranı dikkate alınarak oransal olarak hesaplanır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başvurulara, Bakanlık tarafından oluşturulacak çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden alınacaktır. 

Ayrıca başvuru işlemlerinin KOSGEB ile birlikte yürütülmesine de Yönetmelik düzenlemesi imkan sağlamaktadır.

Destek Ödeme Süreci

  • Destekten yararlanma şartlarını sağlayan işletmelere ilişkin ödeme listeleri Genel Müdürlükçe onaylanır ve ödemeler Bakanlık tarafından yapılır.
  • Destekler, doğrudan veya vergi ve SGK borçlarına mahsup edilerek ödenebilir.
  • Aynı destek unsuru için mükerrer yararlanma mümkün değildir.
  • Ödemeler, talebi izleyen ay sonuna kadar yapılır ve en geç 31 Mart 2027’ye kadar talep edilebilir.

İzleme, Denetim ve Yaptırımlar

İzleme ve denetim faaliyetleri Bakanlık ve/veya KOSGEB tarafından yürütülür. 

Gerçeğe aykırı beyan durumunda: 

  •  Destekler durdurulur 
  •  Ödenen tutarlar yasal faiziyle geri tahsil edilir .

     Buna karşılık: 

  • İşletmenin kapanması, devri veya birleşmesi halinde geçmiş desteklerin iadesi talep edilmez.

Yönetmelik metninin tamamına linkten ulaşabilirsiniz

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Fazilet Karabacaklar
Fazilet Karabacaklar
Photo of Esra Vatansever
Esra Vatansever
Your Author LinkedIn Connections
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More