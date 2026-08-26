Enerji Sektöründe Postalar Halinde Çalışma Sistemlerinin İş Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Enerji sektörü, üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesinin gerekli olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Elektrik üretim santralleri, doğal gaz tesisleri, rafineriler ve enerji dağıtım merkezleri gibi birçok işyerinde faaliyetlerin günün her saatinde devam etmesi nedeniyle postalar halinde çalışma sistemi yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle enerji üretiminin kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesi ve üretilen enerjinin tüketicilere düzenli olarak ulaştırılabilmesi, postalar halinde çalışma sistemini sektörün temel çalışma modellerinden biri haline getirmiştir.

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Giriş

Enerji sektörü, üretim, iletim ve dağıtım faaliyetlerinin kesintisiz biçimde sürdürülmesinin gerekli olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Elektrik üretim santralleri, doğal gaz tesisleri, rafineriler ve enerji dağıtım merkezleri gibi birçok işyerinde faaliyetlerin günün her saatinde devam etmesi nedeniyle postalar halinde çalışma sistemi yaygın olarak uygulanmaktadır. Özellikle enerji üretiminin kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesi ve üretilen enerjinin tüketicilere düzenli olarak ulaştırılabilmesi, postalar halinde çalışma sistemini sektörün temel çalışma modellerinden biri haline getirmiştir.

Bununla birlikte postalar halinde çalışma sistemi, işletmelerin faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmesine olanak sağlamakla birlikte çalışanlar bakımından gece çalışması, dinlenme süreleri, fazla çalışma ve iş sağlığı ve güvenliği gibi çeşitli hukuki sorunları da beraberinde getirebilmektedir. Bu nedenle enerji sektöründe postalar halinde çalışma düzenlemelerinin oluşturulması sırasında işletmenin teknik ve operasyonel ihtiyaçlarının yanı sıra, iş mevzuatında çalışanların korunmasına yönelik olarak belirlenen çalışma süresi ve dinlenme kurallarının da dikkate alınması gerekmektedir.

Türk İş Hukuku Uyarınca Postalar Halinde Çalışma

Türk iş hukukunda postalar halinde çalışma, esas olarak 4857 sayılı İş Kanunu (“Kanun”) ve Kanun’a dayanılarak çıkarılan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile düzenlenmektedir. Yönetmelik, niteliği gereği sürekli çalışan veya nöbetleşe çalışan postalarıyla yürütülen işlerde çalışma süreleri, gece çalışması, hafta tatili ve ara dinlenmelerine ilişkin özel kurallar getirmektedir.

Enerji tesisleri de dahil olmak üzere, nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde çalışan çalıştırılarak yürütülen işlerde, kural olarak 24 saatlik süre içinde en az üç çalışan postası oluşturulması gerekir. Bu düzenleme, özellikle elektrik üretim santralleri gibi faaliyetlerin kesintisiz sürdürülmesinin zorunlu olduğu işyerleri bakımından önem taşımaktadır. Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri ile Yönetmelik’te sayılan diğer istisnai faaliyetlerde ise 24 saatte iki posta uygulanması mümkündür.

Postaların başlangıç ve bitiş saatleri, postalar halinde çalışanların ad ve soyadları, ara dinlenmeleri ve hafta tatilleri işveren tarafından belirlenmeli ve çalışanların kolayca görebileceği şekilde işyerinde ilan edilmelidir.

Çalışma Süreleri ve Postaların Planlaması

Kanun kapsamında genel çalışma süresi haftada en fazla 45 saat olarak belirlenmiştir. İşveren ile çalışan arasında mutabık kalınması halinde haftalık çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine farklı biçimde dağıtılabilse de günlük çalışma süresinin 11 saati aşmaması gerekir. Ayrıca denkleştirme uygulamasında belirli dönemler içerisinde haftalık ortalama çalışma süresinin normal çalışma süresini aşmaması esastır.

Bu hüküm, enerji sektöründeki postalar halinde çalışma modelleri açısından özellikle önemlidir. Örneğin çalışanın fiilen 12 saatlik bir postada bulunması, bu sürenin tamamının hukuken çalışma süresi olduğu anlamına gelmez; ancak ara dinlenmelerinin çalışma süresinden sayılmadığı dikkate alınarak Kanun uyarınca çalışma süresinin yasal sınırlar içinde kalması gerekir.

Dolayısıyla enerji işletmelerinde posta çizelgelerinin hazırlanmasında yalnızca tesisin 24 saat çalışması değil, her bir çalışanın haftalık ve günlük çalışma sınırları özellikle dikkate alınmalıdır.

Gece Çalışması ve Posta Değişiklikleri

Postalar halinde çalışma sisteminin en önemli hukuki sonuçlarından biri gece çalışmasıdır. Kanun bakımından gece dönemi genel olarak 20.00 ile 06.00 arasındaki dönem olarak kabul edilmektedir. Yönetmelik uyarınca postalar halinde çalışmada, çalışma süresinin yarısından fazlası gece dönemine denk gelen posta gece çalışması sayılmaktadır. Gece postalarında 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç çalışanların çalıştırılmaları yasaktır.

Genel kural olarak çalışanların gece postalarında 7,5 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Mevzuatta bazı sektörler için istisnalar öngörülmüş olmakla birlikte, enerji sektöründeki olağan üretim ve dağıtım faaliyetleri bu istisnalar arasında genel olarak sayılmamaktadır. Ancak Kanun ve Yönetmelik kapsamında petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri bakımından ayrıca özel bir düzenleme getirilmiş ve bu faaliyetler kapsamında yürütülen işlerde çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabileceği belirtilmiştir. Bu nedenle enerji sektörünün hangi alt faaliyet alanında çalışıldığı, uygulanacak hukuki rejimin belirlenmesinde önem taşımaktadır.

Posta değişikliklerinde de çalışanın yeterli şekilde dinlendirilmesi zorunludur. Yönetmelik uyarınca posta değişiminde çalışan, kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden yeni postada çalıştırılamaz.

Gece ve gündüz postalarının nöbetleşe uygulandığı işyerlerinde, postaların kural olarak en fazla bir iş haftası gece çalıştırılan çalışanların takip eden ikinci iş haftasında gündüz çalıştırılacağı ve postaların birbirlerinin yerini alacağı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Zorunluluk bulunmadıkça çalışanların postalarının değiştirilmemesi esastır. Bununla birlikte, gece çalışması nedeniyle sağlığının bozulduğunu sağlık raporuyla belgeleyen çalışanın, işveren tarafından olanakların elverdiği ölçüde durumuna uygun bir gündüz işine geçirilmesi gerekir. Ayrıca işin niteliği ve yürütümü ile iş sağlığı ve güvenliği koşulları dikkate alınmak suretiyle iki haftalık nöbetleşme sisteminin uygulanması da mümkündür. Bu düzenlemeler, özellikle elektrik üretim tesisleri gibi kesintisiz faaliyet gösteren enerji işletmelerinde posta planlamasının yalnızca operasyonel ihtiyaçlara göre değil, çalışanların yeterli dinlenme imkanına sahip olmalarını ve gece çalışmasından kaynaklanabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin azaltılmasını sağlayacak şekilde yapılmasını gerekli kılmaktadır.

Ara Dinlenmesi, Hafta Tatili ve Fazla Çalışma

Enerji sektöründe postalar halinde çalışanların haklarının korunması açısından ara dinlenmeleri ve hafta tatili de önemli bir yere sahiptir. Kanun’a göre günlük çalışma süresinin uzunluğuna göre çalışana belirli sürelerde ara dinlenmesi verilmesi zorunludur. 7,5 saatten fazla çalışma halinde ara dinlenmesinin en az bir saat olması gerekir. Ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmaz.

Bunun yanında postalar halinde çalışanlara haftada en az bir gün, 24 saatten az olmamak üzere hafta tatili verilmesi zorunludur. Posta çizelgesinin yasal sınırları aşması halinde fazla çalışma hükümleri de gündeme gelebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirme

Enerji sektörü; elektrik, yüksek gerilim, yangın, patlama, kimyasal maddeler, yüksekte çalışma ve ağır makine kullanımı gibi çeşitli riskleri bünyesinde barındırabilmektedir. Postalar halinde ve özellikle gece çalışmasının çalışanların dikkat ve yorgunluk düzeyleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bakımından posta planlamasının önemini artırmaktadır.

Bu nedenle işverenin yalnızca çalışma sürelerine ilişkin kurallara uyması yeterli değildir, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ikincil mevzuat hükümlerine de mutlaka uyulması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemesi, çalışanları bu riskler konusunda bilgilendirmesi, gerekli eğitimleri vermesi ve çalışma organizasyonunu güvenli şekilde oluşturması gerekir. Enerji sektöründe postalar halinde çalışma düzeninin işin niteliğine uygun biçimde hazırlanması, iş kazalarının önlenmesinde de önemli bir araçtır.

Sonuç

Enerji sektörünün bazı faaliyetlerinde işletmenin kesintisiz sürdürülmesi nedeniyle postalar halinde çalışma önemli bir operasyonel gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak işin 24 saat devam etmesi, işverenin çalışma sürelerine ilişkin yasal sınırlamalardan bağımsız hareket edebileceği anlamına gelmemektedir.

Enerji işletmelerinde postalar halinde çalışma sistemleri oluşturulurken haftalık 45 saatlik normal çalışma süresi, günlük 11 saatlik üst sınır, gece çalışmalarında 7,5 saatlik sınır, posta değişikliklerinde en az 11 saatlik dinlenme, ara dinlenmeleri ve hafta tatili gibi kurallar birlikte değerlendirilmelidir.

Sonuç olarak enerji sektöründe hukuka uygun bir postalar halinde çalışma sistemi; işletmenin kesintisiz çalışmasını sağlarken çalışanın dinlenme hakkını, ücret hakkını ve iş sağlığı ve güvenliğini de koruyan bir sistem olmalıdır. Özellikle elektrik üretimi, doğal gaz, petrol ve diğer enerji faaliyetlerinin kendine özgü riskleri dikkate alınarak postalar halinde çalışma planlarının hem Kanun ve Yönetmelik hem de ilgili özel mevzuat çerçevesinde hazırlanması gerekmektedir.

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