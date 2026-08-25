Özel Sektör Konaklama Tesislerine Sağlanacak SGK Prim Desteği Uygulamasına Dair Kanun Resmi Gazetede Yayımlandı

Bilindiği üzere, 03/07/2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 24/07/2026 tarihinde kabul edilerek 31/07/2026 tarihli ve 33226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7590 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile turizm sektörüne yönelik SGK prim desteği uygulaması hayata geçirilmiştir.

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Bilindiği üzere, 03/07/2026 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan ve 24/07/2026 tarihinde kabul edilerek 31/07/2026 tarihli ve 33226 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7590 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile turizm sektörüne yönelik SGK prim desteği uygulaması hayata geçirilmiştir.



Bu doğrultuda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 36 ncı madde uyarınca, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında turizm işletmesi belgesine sahip özel sektöre ait konaklama tesisleri işyerlerinin sigorta prim teşvikinden yararlanabilmesi için sağlaması gereken temel şartlar aşağıdaki gibidir;

2026 yılı Mayıs ila Aralık aylarına/dönemlerine ilişkin olmak üzere, tesisin faaliyette bulunduğu aylar/dönemler ile sınırlı olmak kaydı ile ilgili ayda/dönemde verilen muhsgk beyannamesiyle 4/a kapsamında uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak bildirilen sigortalıların prim ödeme gün sayısının 116,67 TL ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, bu işyerlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

30 gün sigorta bildirimi yapılan 4/a kapsamındaki bir sigortalı için işyerine sağlanacak destek tutarı en fazla (30*116,67 TL) 3500,10 TL olacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin ilgili MUHSGK beyannamelerini yasal süresi içinde vermemesi, primleri yasal süresinde ödememesi ve SGK’ya prim, idari para cezası ile gecikme cezası/zammı borcu bulunması durumunda bu destekten yararlanılması mümkün olmamakla birlikte, söz konusu borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece destekten yararlanmaya devam edebilecektir.

Mevcut bir işletmenin kapatılarak farklı ad, unvan veya iş birimi altında yeniden faaliyete geçirilmesi, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi veya ilgili kanun kapsamındaki desteklerden yararlanılması amacıyla muvazaalı işlem tesis edildiğinin tespiti hâlinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanan tutar, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

2026 yılı Mayıs ila Aralık ayları/dönemleri için mahkeme kararıyla veya denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde; çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ile sigortalıların prime esas kazançlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Fondan karşılanan tutarlar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak olup destekten yararlanılamayacaktır.

İlgili ayda 2026 yılı Mayıs ila Aralık aylarına/dönemlerine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri destekten yararlanmaya devam edecektir. maddenin uygulanmasında 5510 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesi hükümleri uygulanmayacaktır.

Destekten sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, yabancı uyruklu sigortalılar ve yurt dışında çalışan sigortalılar yararlanamayacaktır.

Destekten yararlanan işyerlerinin aynı ayda/dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanması hâlinde; bu madde uyarınca sağlanacak destek tutarı, bu teşvik, destek ve indirimler uygulandıktan sonra destekten yararlanılan aya/döneme ait Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi gereken sigorta primi tutarını aşamayacaktır.

Konaklama tesisleri destekten 2026 Mayıs ayı döneminden itibaren yararlanabilecektir.

Kanun hükmü, 31/07/2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup uygulamaya ilişkin usul ve esasların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak Genelge ile açıklığa kavuşması beklenmektedir.



Söz konusu Kanuna erişmek için linke tıklayınız.

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