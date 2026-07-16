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16 July 2026

2026 Yılı 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tutarı Açıklanmıştır

EP
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Türkiye, 2026 yılının ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanını, ilk yarıdaki tutara kıyasla %13,52'lik bir artışı yansıtacak şekilde 73.729,84 TL olarak açıkladı.
Turkey Employment and HR
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2026 yılının ilk yarısında 64.948,77 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan %13,52’lik artışla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında yeniden şekillenmiş; “01.07.2026-31.12.2026” döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,84 TL olarak belirlenmiştir.

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