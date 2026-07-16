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2026 Yılı 2. Dönem Kıdem Tazminatı Tutarı Açıklanmıştır

Türkiye, 2026 yılının ikinci yarısı için kıdem tazminatı tavanını, ilk yarıdaki tutara kıyasla %13,52'lik bir artışı yansıtacak şekilde 73.729,84 TL olarak açıkladı.