01/07/2026 İle 31/12/2026 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 26 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/07/2026 tarihli ve 4870801 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.
Buna göre, 01/07/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 _TL olarak belirlenmiştir.
|01/07/2026 tarihi itibariyle:
|GÖSTERGELER
|KATSAYILAR
|HESAPLAMA
|1 - Aylık Gösterge
|1500
|1,575512
|2.363,27*
|2 - Ek Gösterge
|8000
|1,575512
|12.604,10*
|3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi
|500
|1,575512
|787,76*
|4 - Taban Aylığı Göstergesi
|1000
|25,794915
|25.794,92*
|5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215)
|1500
|8000
|₺9.500,00
|9500
|1,575512
|₺14.967,36
|14.967,36
|2,15
|32.179,83*
|KIDEM TAZMİNATI TAVANI
|₺73.729,87
(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.
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