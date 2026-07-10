01/07/2026 İle 31/12/2026 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 26 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/07/2026 tarihli ve 4870801 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.

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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/07/2026 tarihli ve 4870801 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.



Buna göre, 01/07/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 _TL olarak belirlenmiştir.

01/07/2026 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA 1 - Aylık Gösterge 1500 1,575512 2.363,27* 2 - Ek Gösterge 8000 1,575512 12.604,10* 3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 1,575512 787,76* 4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 25,794915 25.794,92* 5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 ₺9.500,00 9500 1,575512 ₺14.967,36 14.967,36 2,15 32.179,83* KIDEM TAZMİNATI TAVANI ₺73.729,87



(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.



Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

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