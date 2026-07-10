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10 July 2026

01/07/2026 İle 31/12/2026 Tarihleri Arasında Geçerli Olmak Üzere Yeni Kıdem Tazminatı Tavanı Açıklanmıştır 26 Seri No.Lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Düzenlemeler

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BDO TURKIYE (DENET YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.)

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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/07/2026 tarihli ve 4870801 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.
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Yeni kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 03/07/2026 tarihli ve 4870801 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Sıra No:5 Genelgesi ile duyurulmuştur.

Buna göre, 01/07/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanı 73.729,87 _TL olarak belirlenmiştir.

01/07/2026 tarihi itibariyle: GÖSTERGELER KATSAYILAR HESAPLAMA
1 - Aylık Gösterge 1500 1,575512 2.363,27*
2 - Ek Gösterge 8000 1,575512 12.604,10*
3 - Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi 500 1,575512 787,76*
4 - Taban Aylığı Göstergesi 1000 25,794915 25.794,92*
5 - (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2,15(%215) 1500 8000 ₺9.500,00
  9500 1,575512 ₺14.967,36
  14.967,36 2,15 32.179,83*
KIDEM TAZMİNATI TAVANI     ₺73.729,87


(*) Kıdem tazminatı tavanı hesaplamasına dahil olan tutarlar.

Söz Konusu Genelge’ye ulaşmak için linke tıklayınız.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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