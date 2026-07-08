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8 July 2026

2026 Yili Ii. Dönem Kidem Tazminati Tutari Açiklanmiştir.

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Esenyel Partners

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2026 yılının ilk yarısında 64.948,77 – TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan %13,52’lik artışla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında yeniden şekillenmiş; “01.07.2026 - 31.12.2026” döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,84- TL. olarak belirlenmiştir.
Turkey Employment and HR
Selçuk Esenyel,Gülistan Baltacı Hatay, and Esin Sümer
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2026 yılının ilk yarısında 64.948,77 – TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından memur maaş katsayısına yansıtılan %13,52’lik artışla birlikte 2026 yılının ikinci yarısında yeniden şekillenmiş; “01.07.2026 - 31.12.2026” döneminde uygulanacak olan kıdem tazminatı tavanı 73.729,84- TL. olarak belirlenmiştir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi talep etmeniz halinde tarafımızla aşağıdaki irtibat numaraları üzerinden istediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

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