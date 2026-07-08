2011/13 Sayili İli̇şi̇ksi̇zli̇k Belgesi̇ Konulu Genelgede Deği̇şi̇kli̇k Yapilmasina Dai̇r 2026/16 Sayili Genelge Yayimlandi

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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 26/06/2026 tarihli ve İlişiksizlik Belgesi-2011/13 Sayılı Genelge Konulu 2026/16 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

İlişiksizlik belgesi uygulamalarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 04.02.2011 tarihli ve 2011/13 sayılı Genelge, mevzuatta yapılan değişikliklerin uygulamaya yansıtılması amacıyla güncellenmiştir.

Yapılan düzenlemeler kapsamında, kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işler ile özel nitelikteki inşaat işlerinde uygulanacak araştırma işlemi ve ilişiksizlik belgesi düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir. Bu kapsamda, araştırma işleminin tanımı güncellenmiş, araştırmanın hangi aşamalarda ve hangi esaslar çerçevesinde yapılacağı ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Genelge ile ayrıca, ihale konusu işlerde geçici kabulün yapılmış olması halinde kesin hakediş oluşmadan önce ödenen hakediş tutarları üzerinden araştırma yapılabilmesine yönelik usul ve esaslar düzenlenmiş, özel nitelikteki inşaat işlerinde ise birden fazla yapı ruhsatının tek işyeri dosyasında takip edilmesi durumunda uygulanacak araştırma yöntemi açıklığa kavuşturulmuştur. İki yıldan uzun süren özel nitelikteki inşaatlarda araştırmaya esas alınacak yaklaşık maliyet hesabına ilişkin yeni yöntemler de Genelgede ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra, araştırma sonucunda asgari işçilik tutarının Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarından fazla olması halinde izlenecek süreç yeniden belirlenmiş; işverenlerin eksik işçilik tespitine yönelik itirazlarında değerlendirilecek belgeler ile inceleme usulleri güncellenmiştir. Özellikle faturalı işçilik ödemeleri, işin sürekli işyeri sigortalıları tarafından yapıldığına ilişkin iddialar ve Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamı dışında çalışan kişiler yönünden yapılacak itirazların Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca incelenmesine ilişkin hükümler ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir.

Ayrıca, Yönetmelik değişikliğine bağlı olarak geçiş hükümlerine yer verilmiş, hangi dosyalarda yeniden araştırma işlemi yapılacağı açıklanmış ve en az iki yıl süreyle sigortalı bildirimi yapılmayan özel nitelikteki inşaat işyerleri hakkında Kurum tarafından resen araştırma yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu düzenlemeler doğrultusunda, ihale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin işlemlerin yürütülmesinde yeni hükümler dikkate alınmalıdır.

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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