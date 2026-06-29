Dijital Pdks Kayıtlarının Delil Niteliği Ve İspat Gücü

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PDKS kayıtları (Personel Devam Kontrol Sistemi); işe giriş - işten çıkış saatlerinin takibi, çalışma süreleri, fazla çalışma, izin, devamsızlık vb hususların takibi amacıyla işyerinde kullanılan elektronik veya dijital işyeri kayıtlarıdır.

Günümüzdeki teknolojik gelişmelerin iş hayatına entegre edilmesiyle teknik veri niteliğindeki PDKS kayıtlarının özellikle iş hukuku yargılamasında delil olarak kabul edilip edilmediği sorunu gündeme gelmekte ve bununla birlikte, bu sistemlerin işveren tarafından kurulması ve kontrol edilmesi, anılan kayıtların tarafsızlığı ve güvenilirliği konusunda tartışmaları beraberinde getirmektedir. Kural olarak PDKS kayıtları işveren tarafından tek taraflı oluşturulan özel belge niteliğinde olup HMK kapsamında da takdiri delil mahiyetindedir.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin 8. HD’nin 2023 yılında verdiği kararlarda1; bu kayıtların zaman damgası ile mühürlenmediği ve dışarıdan müdahaleye açık olduğu, işverence ibraz edilen PDKS kayıtlarına itibar edilemeyeceği ve dolayısıyla fazla çalışma alacaklarının tanık beyanı ile hesaplanıp hüküm altına alınmasının gerektiği ve ilk derece mahkemesi kararlarının bu yönden yerinde olduğuna hükmedilmiştir.

Öte yandan; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 9. HD’nin sonraki tarihli kararlarında 2ise davalı Kurum tarafından sunulan kayıtlara değer verilerek, kayıt bulunan dönemler yönünden işe giriş çıkış saatleri dikkate alınmak suretiyle davacının fazla çalışma ve hafta tatili alacakları belirlenmiş ve tarafların bu hususlara yönelik istinaf başvurusu kesin olarak esastan reddedilmiştir.

Bu açıklamalara göre Bölge Adliye Mahkemesi kararları arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için yapılan başvuru neticesinde Yargıtay 9. HD, 15.01.2026 tarihli kararında3 ; dijital PDKS kayıtlarının delil niteliği ve ispat gücü incelenmiş ve birtakım koşulların sağlanmış olması halinde PDKS kayıtlarının delil olarak kullanılabilceğine hükmedilmiş ve Bölge Adliye Mahkemeleri arasındaki uyuşmazlığı gidermiştir.

Yargıtay’ın anılan 2025/8898 E., 2026/288 K. sayılı kararında; “Şu hâlde her iki taraf da işyeri kayıtlarına delil olarak dayandığından, konusunda uzman bilirkişiye davalının merkezde bulunan işyerinde inceleme yetkisi verilmek suretiyle davacıya ait bilgisayar açılış kapanış sistem kayıtları (log kayıtları) ve parmak okutma sistemine ilişkin dijital veriler inceletilmeli, sisteme müdahale edilip edilmediğine ilişkin denetime elverişli, ayrıntılı ve açıklayıcı rapor alınmalıdır. Mahkemece sisteme müdahale edilmediğinin anlaşılması hâlinde, kayıt bulunan dönem için davalı işverence sunulan kayıtlara itibar edilerek sonuca gidilmeli, müdahalenin varlığı hâlinde ise tanık beyanlarına göre fazla çalışma yapılıp yapılmadığı ve ulusal bayram ve genel tatil gününde çalışılıp çalışılmadığı belirlenmelidir.” şeklinde hüküm kurulmuş ve bu konuya açıklık getirmiştir.

Sonuç olarak, Yüksek Mahkeme kararlarıyla da hüküm altına alındığı üzere; PDKS kayıtlarının peşinen kesin delil kabul edilmesi mümkün değildir. Olası bir uyuşmazlıkta;

Taraflarca sunulan PDKS kayıtlarının ve dijital kayıtların uzman bilirkişi marifetiyle incelenmesi,

Sisteme müdahale edilip edilmediğine ilişkin elverişli, ayrıntılı ve açıklayıcı rapor alınması ve

Sisteme müdahale edilmediğinin anlaşılması halinde de sunulan PDKS kayıtlarına itibar edilerek sonuca gidilmesi gerekecektir

Footnotes

1. Ankara BAM 8. HD 2021/2922 E., 2023/396 K. ve 23.02.2023 ve Ankara BAM 8. HD 2021/2923 E., 2023/394 K. ve 23.02.2023 tarihli kararları.

2. Ankara BAM 9 HD 2024/3744 E., 2024/4235 K. 26.12.2024; Ankara BAM 9 HD 2024/3745 E., 2024/4236 K. 26.12.2024; Ankara BAM 9 HD 2024/3746 E., 2024/4237 K. 26.12.2024; Ankara BAM 9 HD 2024/3747 E., 2024/4238 K. 26.12.2024; Ankara BAM 9 HD 2024/3748 E., 2024/4239 K. 26.12.2024; Ankara BAM 9 HD 2024/3749 E., 2024/4240 K. 26.12.2024 tarihli kararları.

3. Yargıtay 9. HD 2025/8898 E., 2026/288 K., 15.01.2026 T.

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