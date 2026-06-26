Yemek Bedelinde SGK Prim İstisnası Tutarı 300 TL’ye Yükseltilmiştir

Çalışanlara sağlanan yemek yardımlarına ilişkin SGK uygulamasında önemli bir değişiklik yapılmış ve günlük prim istisnası tutarı 158 TL'den 300 TL'ye yükseltilmiştir. Bu düzenleme nakit, yemek kartı, kupon ve benzeri araçlarla yapılan ödemeleri kapsamakta olup, işverenlerin bordro ve muhasebe süreçlerini yeni istisna tutarına göre güncellemesi gerekmekted

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Çalışanlara sağlanan yemek yardımlarına ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu uygulamasında önemli bir değişiklik yapılmış; 7577 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun prime esas kazanca ilişkin 80. maddesinde değişikliğe gidilmiştir. Yeni düzenleme uyarınca, işveren tarafından çalışanlara nakit, yemek kartı, yemek kuponu, yemek çeki veya benzeri araçlarla sağlanan yemek yardımının çalışılan günlere ait günlük 300 TL’ye kadar olan kısmı prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Böylece daha önce günlük 158 TL olarak uygulanan SGK prim istisnası tutarı, 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla 300 TL’ye yükseltilmiştir.

Düzenleme yalnızca nakit veya yemek kartı gibi yollarla sağlanan yemek yardımlarını değil, yemek kuponu, yemek çeki ve benzeri araçlarla yapılan ödemeleri de kapsamaktadır. Ancak işveren tarafından iş yerinde veya müştemilatında yemek verilmesi ya da yemek hizmeti veren gerçek veya tüzel kişilerden yemek hizmeti satın alınarak çalışanlara iş yerinde sunulması hâlinde, bu yemek yardımının tamamı prime esas kazanca dâhil edilmeyecektir. Bu yönüyle işyerinde fiilen yemek verilmesi ile nakit/kart/kupon yoluyla yemek yardımı yapılması arasında uygulama bakımından farklılık devam etmektedir.

Yeni düzenleme ile ayrıca yemek bedeline ilişkin SGK prim istisnasının ilerleyen yıllarda da güncellenmesine yönelik bir sistem de getirilmiştir. Buna göre günlük 300 TL olarak belirlenen tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesi uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılacaktır. Bu şekilde hesaplanan tutarın %5’i aşmayan kesirleri ise dikkate alınmayacaktır. Yapılan değişiklik, çalışanlara sağlanan yemek yardımlarının bordro ve prim hesaplamaları bakımından daha avantajlı hâle gelmesini sağlamaktadır. Yine işverenlerin de bordro, insan kaynakları ve muhasebe süreçlerinde yemek yardımı ödemelerini yeni istisna tutarına uygun şekilde güncellemesi önem arz etmektedir.

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