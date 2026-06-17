Yıllık İzinde Cumartesi Bilmecesi: Yargıtay’ın Son Kararı Ne Anlama Geliyor?

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Son günlerde sosyal medyada ve çeşitli haber platformlarında yer alan paylaşımlarda, Yargıtay’ın yıllık izin kullanımına ilişkin yeni bir karar verdiği ve bu karar ile cumartesi günlerinin yıllık izin hesabından çıkarıldığı yönünde değerlendirmeler yapılmaktadır. Aşağıda anılan karara ilişkin hukuki inceleme ve Cumartesi gününün yıllık izin süresinden sayılıp sayılmamasına ilişkin değerledirmelerimizi sunmaktayız:

Esasen karar hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülmemesi gereğine ilişkin olup, karar öncesi hukuki durumdan farklı bir kabule işaret etmemektedir.

Yargıtay Kanun Yararına Bozma Kararı özetle;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 03.02.2026 tarihli, E. 2025/9525, K. 2026/757 sayılı kararı bir “kanun yararına bozma” kararıdır. Kararda davacının 24 günlük yıllık izin hakkı bulunduğunu iddia ettiği, yerel mahkemece yıllık izinlerinin kullandırıldığı gerekçesi ile davacı talebinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Yargıtayca yapılan değerlendirmede ise davacının yıllık izin kullanımlarının 12.03.2018-26.03.2018 ile 01.06.2020-15.06.2020 tarihleri arasında olduğu ve bu tarihler arasına denk gelen 4 günlük hafta tatilinin yıllık izin süresinden sayılamayacağı belirtilmiş, davacının 4 günlük kullanmadığı yıllık izin ücretinin ödenmesi gereği belirtilmiştir.

Yargıtay, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 56/5. maddesinde yer alan:

“Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.”

hükmünü hatırlatarak, işçinin kullandığı izin dönemleri içerisinde bulunan hafta tatili günlerinin yıllık izin hesabına dahil edilemeyeceğini belirtmiştir.

Somut olayda işçi toplam 28 gün yıllık izin kullanmış görünmekle birlikte, izin dönemleri içerisindeki toplam 4 haftada 4 adet hafta tatili günü bulunduğu tespit edilmiş; bu nedenle işçinin gerçekte 4 günlük kullanılmamış yıllık izin hakkının kaldığı kabul edilmiştir.

Yani izin kullandığı toplam 4 haftanın her biri için bir hafta tatili gününün yıllık izin süresinden düşülmesi gereği ifade edilmiştir. Burada Cumartesi gününün hafta tatili olarak kabulü ya da yıllık izin süresinden düşülmemesi gereğine ilişkin bir hüküm ya da açıklama bulunmamaktadır.

Karar Yeni Bir Hukuki Durum Yaratmamaktadır;

Kararın kamuoyunda yankı uyandırmasının temel nedeni, birçok kişinin bu değerlendirmeyi yeni bir düzenleme veya içtihat değişikliği olarak yorumlamasıdır. Oysa Yargıtay’ın yaptığı şey, uzun yıllardır yürürlükte bulunan İş Kanunu’nun 56/5. maddesindeki açık hükmü somut olaya uygulamaktan ibarettir.

Başka bir ifadeyle, hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden sayılmayacağı kuralı ilk kez bu kararla ortaya çıkmış değildir. Kanun hükmü uzun yıllardır aynı şekilde uygulanmaktadır.

Cumartesi Günleri Bakımından Herhangi Bir Değişiklik Yoktur;

Karar sonrasında en çok tartışılan konu, cumartesi günlerinin yıllık izin hesabında nasıl değerlendirileceğidir. Bazı haberlerde ve sosyal medya paylaşımlarında, cumartesi günlerinin artık yıllık izin süresinden düşülemeyeceği yönünde değerlendirmeler yapılmıştır. Ancak söz konusu Yargıtay kararı böyle bir sonuç doğurmamaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, İş Kanunu’nun yalnızca “hafta tatili” niteliğindeki günleri yıllık izin süresinden hariç tutmasıdır. Cumartesi gününün hafta tatili sayılıp sayılmayacağı ise taraflar arasındaki toplu iş sözleşmesine, bireysel iş sözleşmesine göre belirlenmektedir.

Konu hakkında Yargıtay 9 ve 22. Hukuk Dairelerinin birleşmesi ile açıklanan ilke kararına da atıf yapılan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 2021/897E., 2021/5272 K. Sayılı 2.3.2021 tarihli kararında da bu husus açıkça vurgulanmıştır, ilgili kısım aynen şu şekildedir:

“Cumartesi günü hafta tatili olarak da kararlaştırılabilir. Bireysel veya toplu iş sözleşmeleriyle cumartesi ve pazar günleri hafta tatili günü olarak belirlenmişse, İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği her iki gün yıllık izin sürelerinden sayılmaz. Başka bir anlatımla yıllık izin kullanma dönemi içindeki cumartesi ve pazar günleri kullanılan izin süresinden düşülür. Ancak bireysel veya toplu iş sözleşmesinde hafta tatiline eklenen bu cumartesi gününün yıllık izin hesabında iş günü olarak sayılacağı veya izin süresinden düşülmeyeceği şeklinde açık bir kural mevcutsa, bu hüküm geçerli sayılmalı ve İş Kanunu'nun 56/5. maddesi gereği sadece yıllık izne rastlayan pazar günleri izin süresinden düşülmelidir.” yönünde Dairemiz uygulaması belirlenmiştir.

Buna göre;

Eğer taraflar Cumartesinin hafta tatili olduğunu ve yıllık izin süresinden düşülmeyeceğini sözleşme veya toplu iş sözleşmelerinde hüküm altına almışlarsa, Cumartesi gününün yıllık izin süresinden düşülmeyecek,

Eğer taraflar Cumartesi gününün hafta tatili olduğuna ve yıllık izin süresinden düşülmeyeceğine ilişkin bir yazılı anlaşma yapmamışlarsa, Cumartesi gününün akdi tatil olarak kabul edilecek ve yıllık izin süresinden sayılacaktır.

Sonuç olarak;

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 03.02.2026 tarihli kararı, yıllık izin uygulamasında yeni bir dönem başlatan veya mevcut kuralları değiştiren bir karar değildir. Karar yalnızca, İş Kanunu’nun 56/5. maddesinde uzun süredir yer alan “hafta tatillerinin yıllık izin süresinden sayılmayacağı” ilkesinin somut olaya uygulanmasından ibarettir.

Cumartesi günü ile ilgili konuda ise; yukarıda atıf yaptığımız karar içeriğinde de belirtildiği üzere, iş sözleşmesi veya Toplu İş Sözleşmesinde Cumartesi gününün hafta tatili olduğu açıkça kabul edilmişse yıllık izin süresinden sayılmayacaktır. Cumartesi gününün hafta tatili sayılıp sayılmayacağı, dolayısı ile yıllık izinden düşülüp düşülmeyeceğinin iş sözleşmeleri ve işyeri prosedürlerinde açıkça belirtilerek düzenleme altına alınması, Cumartesi günü hafta tatili kabul edilmeyecek ve yıllık izin süresinden düşülecek ise bunun da açıkça belirtilmesi bu konuda uygulamadaki tartışmalı durumları tamamen bertaraf edecektir.

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