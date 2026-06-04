Kıdem Tazminatı Nasıl Alınır - Kıdem Tazminatı Davası Ve Şartları

Kıdem tazminatı nasıl alınır diye arayışa giren bir çalışan yalnızca hak ettiği ödemeyi almayı değil; aynı zamanda yıllar içinde biriktirilen emeğinin yasal güvencesini de elde etmeyi amaçlamaktadır.

Article Insights

Meriç Paldimoglu’s articles from Paldimoglu Law Firm are most popular: within Employment and HR topic(s)

in Turkey Paldimoglu Law Firm are most popular: within Employment and HR, Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences and Immigration topic(s)

Kıdem tazminatı nasıl alınır diye arayışa giren bir çalışan yalnızca hak ettiği ödemeyi almayı değil; aynı zamanda yıllar içinde biriktirilen emeğinin yasal güvencesini de elde etmeyi amaçlamaktadır. Çalışanların büyük bir kısmı bu hakka sahip olduğunu bilse de kıdem tazminatı nasıl alınır sorusuna verilen yanıtlar çoğunlukla eksik, hatta yanlış bilgilerle şekillenmektedir. Oysa bu hakkın kazanılması, korunması ve elde edilmesi birbirine bağlı hukuki adımlara dayanır ve herhangi bir aşamadaki hata, hak kaybına ya da uzun soluklu bir davaya dönüşebilir. Bu yazıda kıdem tazminatı nedir sorusundan başlanarak, hak kazanma şartları, hesaplama yöntemi, tazminat ödenmemesi hâlinde başvurulacak hukuki yollar ve kıdem tazminatı davası sürecinde dikkat edilmesi gereken kritik noktalar ele alınmaktadır. Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı, taksitle ödeme meselesi ve belirsiz alacak davası gibi uygulamada sıkça karşılaşılan alt başlıklar da ayrıntılı biçimde incelenmektedir.

Kıdem Tazminatı Nedir ve Neden Önemlidir

Kıdem Tazminatının Hukuki Tanımı

Kıdem tazminatı, belirli koşulların varlığı hâlinde iş sözleşmesinin sona ermesi üzerine işverenin işçiye ödemekle yükümlü olduğu, çalışma süresiyle orantılı bir tazminat türüdür. Türk hukukunda kıdem tazminatına ilişkin temel düzenleme, hâlâ yürürlükte bulunan 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesidir. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu'nun geçici 6. maddesi, kıdem tazminatına ilişkin yeni bir fon kurulana kadar 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesinin uygulanmaya devam edeceğini hükme bağlamıştır. Dolayısıyla uygulamada her iki kanun birlikte değerlendirilmekte, kıdem tazminatının şartları ve hesaplama esasları 1475 sayılı Kanun çerçevesinde belirlenmektedir.

Hukuki niteliği itibarıyla kıdem tazminatı, bir ceza koşulu veya ikramiye değil; işçinin geçmiş hizmetinin karşılığı olan sosyal bir güvencedir. Bu tazminat, iş güvencesi sistemiyle de doğrudan ilişkilidir: iş güvencesi kapsamına girmeyen işçiler için kıdem tazminatı, işsiz kalma riskine karşı temel ekonomik tampon işlevi görmektedir. Bununla birlikte, hakkın doğumu için salt çalışma süresinin dolması yetmez; sözleşmenin belirli biçimlerde sona ermesi de zorunludur. Bu ikili koşul yapısı, kıdem tazminatını hem hak kazanım hem de ödeme aşamasında tartışmalara açık kılan temel unsurdur.

Kıdem Tazminatının İşçi İçin Önemi

Uzun yıllar aynı işyerinde çalışan bir işçi için kıdem tazminatı, birikmiş emeğin somut karşılığıdır. Ekonomik açıdan değerlendirildiğinde, özellikle iş değişikliği veya işsizlik dönemlerinde bu tazminat, işçinin ve ailesinin geçimini kısa vadede güvence altına alan kritik bir gelir kalemidir. Her tam çalışma yılı için ödenen bir aylık brüt ücret tutarı, uzun hizmet süreleri söz konusu olduğunda son derece önemli bir miktara ulaşabilmektedir.

Öte yandan kıdem tazminatının yalnızca ekonomik bir işlev görmediği de vurgulanmalıdır. Bu tazminat, işverenin keyfî fesihlere karşı bir mali yaptırımla karşılaşacağını bilmesini sağlayarak çalışma ilişkilerinde denge kurucu bir rol üstlenir. Dolayısıyla kıdem tazminatı hakkını bilmek, yalnızca işten çıkıldıktan sonra değil, çalışma ilişkisi devam ederken de işçi açısından belirleyici bir öneme sahiptir. Hakkın varlığından haberdar olan işçi, hem sözleşmeyi doğru kurabilir hem de iş sözleşmesinin sona eriş biçimine ilişkin kararlarını daha bilinçli verebilir. Bu nedenle iş hukuku avukatı tarafından yapılan erken hukuki değerlendirme, hak kaybını önlemenin en etkili yoludur.

Kıdem Tazminatı Alma Şartları Nelerdir

Kıdem tazminatı alma şartları, işçinin iş sözleşmesinin belirli hukuki nedenlerle sona ermesi halinde ortaya çıkar ve uygulamada en çok merak edilen konuların başında gelir. Buna göre, işçinin en az bir yıl aynı işverene bağlı olarak çalışmış olması, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedilmesi ya da işçi tarafından haklı nedenle fesih gibi durumlar kıdem tazminatı hakkı doğar. İşçinin haksız fesih sonucu açtığı işe iade davası neticesinde boşta geçen süre kıdem tazminatına eklenir. Ayrıca askerlik, emeklilik, kadın işçinin evlilik nedeniyle bir yıl içinde işten ayrılması gibi özel haller de kıdem tazminatı alma şartları kapsamında değerlendirilir. Ancak işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları nedeniyle işten çıkarılması halinde bu hak ortadan kalkar; bu nedenle her somut olayın kendi koşulları çerçevesinde dikkatle incelenmesi gerekir.

En Az Bir Yıl Çalışma Zorunluluğu

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aranan ilk koşul, aynı işveren bünyesinde kesintisiz olarak en az bir yıl çalışılmış olmasıdır. Bu süre hesaplanırken işçinin fiilen işe başladığı tarih esas alınır; deneme süresi de kıdemden sayılır. Dolayısıyla deneme süresi fesih durumunda işçinin kıdem tazminatı hesabına dahil edilecektir.

Uygulamada sıkça sorulan bir diğer soru, kısmi çalışma sürelerinin ve ara verilen dönemlerin nasıl değerlendirileceğidir. Kural olarak, aynı işveren nezdinde farklı dönemlerde çalışılmışsa bu süreler birleştirilerek toplam kıdem hesaplanır. Örneğin aynı işverende iki ayrı dönemde toplam bir yılı aşan çalışma söz konusuysa işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir. Ancak bu birleştirme için önceki sözleşmenin kıdem tazminatı ödenmeksizin sona ermiş olması ya da ödenen kıdem tazminatının hak kazanılan miktarın altında kalması gerekir. Bununla birlikte, çalışma süresinin bir yılın altında kalması durumunda kıdem tazminatı talep hakkı doğmaz; bu noktada aradaki farkın kapatılması mümkün değildir. Dolayısıyla özellikle ayrılık kararı öncesinde hizmet süresinin tam olarak hesaplanması kritik bir adımdır.

İş Sözleşmesinin Sona Erme Biçimine Göre Hak Kazanma

Bir yıllık çalışma koşulunun sağlanması tek başına yeterli değildir; sözleşmenin sona erme biçimi de kıdem tazminatı hakkının doğup doğmayacağını doğrudan belirler. İşveren tarafından yapılan fesihlerde, işverenin hangi gerekçeye dayandığı belirleyici olur. İşveren, iş sözleşmesini haklı bir neden olmaksızın ya da geçerli bir nedenle sonlandırırsa işçi kıdem tazminatına hak kazanır. Buna karşılık, işçinin kendi isteğiyle istifa etmesi hâlinde kural olarak kıdem tazminatı doğmaz; ancak istifanın zorunlu bir nedene dayandığı bazı istisnai durumlar mevcuttur.

İşçinin emekliliğe ayrılması, askerlik görevi nedeniyle işten ayrılması ve Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi, 1475 sayılı Kanun md. 14 uyarınca kıdem tazminatı hakkını doğuran özel hâller arasında sayılmaktadır. Ayrıca işçi, emeklilik için gerekli sigortalılık süresi ve prim gününü tamamlaması hâlinde (15 yıl – 3600 gün şartı gibi) kendi isteğiyle ayrılarak da kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Kıdem ve ihbar tazminatı davası açısından ise dikkat edilmesi gereken kritik bir ayrım vardır. İhbar tazminatı her fesih hâlinde değil, bildirim sürelerine uyulmaksızın yapılan fesihlerde gündeme gelir; kıdem tazminatı ise yalnızca belirli sona erme biçimlerinde hak doğurur. Bu iki tazminat zaman zaman birlikte talep edilse de hukuki dayanakları ve koşulları birbirinden bağımsızdır. Sona erme biçiminin doğru nitelendirilmesi, açılacak davanın temelini oluşturduğundan herhangi bir girişimden önce hukuki değerlendirme yapılması önerilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kıdem Tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı meselesi, uygulamada en çok tartışılan konuların başında gelmektedir. Genel kural, belirli süreli sözleşmelerin süre sonunda kendiliğinden sona ermesi ve bu durumun tek başına kıdem tazminatı hakkı doğurmamasıdır. Ancak bu kural mutlak değildir; işverenin sözleşmeyi süre dolmadan haksız şekilde feshetmesi ve diğer kıdem tazminatı şartlarının da sağlanması hâlinde işçi kıdem tazminatına hak kazanabilir.

Uygulamada sorunun derinleştiği nokta, belirli süreli sözleşmelerin zincirleme biçimde yenilenmesidir. Türk hukukunda bu durumun hukuki sonucu, Yargıtay içtihadıyla somutlaşmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta, bozma doğrultusunda yapılan araştırma neticeleriyle birlikte dosya kapsamındaki ... bilgi... belgelerin birlikte değerlendirilmesinden, taraflar arasında belirli süreli... sözleşmesinin yapılmasını gerektirir objektif sebebin bulunmadığı anlaşılmaktadır. ...halde, taraflar arasındaki ilişkinin belirsiz süreli... sözleşmesine dayandığı kabul edilmeli... davacının kıdem... ihbar tazminatı alacakları hüküm altına alınmalıdır. Aksi yönde kabulle sonuca gidilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2016/25597, K. 2016/22505, T. 04.10.2016

Yargıtay'ın yerleşik içtihadına göre, objektif koşullar bulunmaksızın art arda yenilenen belirli süreli sözleşmeler belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür ve işçi bu kapsamda kıdem tazminatı hakkına kavuşabilir. Bu nitelendirme, yalnızca teorik bir tartışma değil; dava sonucunu doğrudan etkileyen belirleyici bir hukuki sorundur. Dolayısıyla belirli süreli sözleşmeyle çalışan işçilerin iş ilişkisinin gerçek niteliğini hukuki açıdan değerlendirmeden herhangi bir işlem yapmaması, olası hak kayıplarını önleme açısından son derece önemlidir.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır

Kıdem tazminatı miktarının doğru belirlenmesi, pek çok işçinin göründüğünden çok daha karmaşık bulduğu bir hesaplama sürecidir. Uygulamada yalnızca brüt maaş üzerinden yapılan basit çarpmalar değil; çalışma süresinin doğru tespiti, giydirilmiş ücret kavramının eksiksiz uygulanması ve tavan sınırının gözetilmesi bir arada değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmedeki her eksiklik, ya işçinin hak ettiğinden az almasına ya da işverenin gereksiz hukuki riskle karşılaşmasına zemin hazırlar.

Hesaplama Formülü ve Giydirilmiş Ücret Kavramı

Kıdem tazminatı hesaplamasının temel formülü şu şekilde işler: işçinin son brüt giydirilmiş ücreti, çalışma yılı ile çarpılır ve her tam yıl için bir brüt aylık ücret tutarında tazminat elde edilir. Bir yıldan kısa kalan süreler ise orantılı biçimde hesaba katılır; yani 3 yıl 8 ay çalışan bir işçi, 3 tam yıl artı 8/12 oranında ek tazminata hak kazanır.

Bu formülde en kritik değişken, giydirilmiş ücret kavramıdır. Giydirilmiş ücret, salt çıplak brüt maaşı değil; işçiye işverenden sağlanan ve para ile ölçülebilen tüm menfaatlerin toplamını ifade eder. Türk iş hukuku uygulamasında giydirilmiş ücrete dahil edilen başlıca kalemler arasında düzenli ödenen yemek yardımı, ulaşım yardımı, konut yardımı, yakacak yardımı ve düzenli nitelik taşıyan primler yer alır. Kural olarak, işverenin devamlılık arz eden ödemeler dışında kalan, örneğin yalnızca belirli dönemde ödenen ikramiyeler ya da seyahat giderleri, giydirilmiş ücrete dahil edilmez; ancak bu ayrımın sınırları somut olayın özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Uygulamada en çok uyuşmazlık yaratan mesele, hangi ödemelerin giydirilmiş ücrete dahil olduğu sorusudur. Bu sorunun yanlış yanıtlanması, hesaplanan tazminat miktarını doğrudan ve önemli ölçüde etkiler.

İş sözleşmesinde açıkça işçinin günlük yevmiyesi ve buna eklenen ... ve yemek giderleri belirtilerek ücret kararlaştırılmış ve ... ve yemek dahil ücretin kıdem tazminatı hesabına esas ücret olduğunun belirlenmiş olmasına rağmen, bilirkişinin sadece bordrolaştırma usulünün yanlış olduğundan bahisle bu giydirilmiş ücretin fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti ile hafta tatili ücreti hesabında çıplak ücret olarak kabulü ile bu alacakların hesaplanmış olması hatalıdır. Yargıtay, 22. Hukuk Dairesi, E. 2017/12330, K. 2018/8864, T. 17.04.2018

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergi Kesintisi

Her ne kadar formül görece anlaşılır görünse de hesaplama sürecine doğrudan müdahale eden iki önemli sınır daha bulunmaktadır: tavan sınırı ve vergi kesintisi. Türk hukukunda kıdem tazminatına esas alınacak ücret, her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavanıyla sınırlandırılmıştır. Hesaplamada kullanılan giydirilmiş ücret, bu tavanı aşıyor olsa dahi tazminat hesabı yalnızca tavan üzerinden yapılır; tavan üzerindeki fark dikkate alınmaz. Bu tavan miktarı, en yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi baz alınarak belirlenmekte ve yılda iki kez güncellenmektedir. Güncel kıdem tazminatı tavanı tutarı 2026 yılının ilk yarısı itibarıyla 64.948,77 TL olarak belirlenmiştir.

Vergi hukuku bakımından ise kıdem tazminatı, kanuni sınırlar çerçevesinde gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. Yasal tavan dahilinde ödenen kıdem tazminatına gelir vergisi kesintisi uygulanmaz; ancak damga vergisi her hâlükârda hesaplanarak tazminattan kesilir. Kıdem tazminatı hesaplamasında tavan aşımı söz konusu olmaz. Tavanın üzerinde yapılan ödemeler, kıdem tazminatı değil ücret niteliğinde değerlendirilir ve buna göre vergilendirilir. Bu ayrımın pratikte ihmal edilmesi, özellikle üst düzey yöneticilerin kıdem tazminatı hesaplamalarında ciddi tutarsızlıklara yol açmaktadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Örneği

Hesaplama sürecini somutlaştırmak için şu örneği ele alalım. Çıplak brüt maaşı 50.000 TL olan, aylık 10.000 TL yemek ve ulaşım yardımı alan bir işçi, aynı işyerinde 7 yıl 4 ay çalışmış ve hizmet akdi kıdem tazminatı doğuran bir nedenle sona ermiştir. İlk adımda giydirilmiş ücret hesaplanır. Çıplak brüt maaş ile düzenli ödenen yemek ve ulaşım yardımı toplanır. Bu toplam, güncel tavan tutarını aşmıyorsa tam giydirilmiş ücret üzerinden işlem yapılır; aşıyorsa tavan esas alınır. İkinci adımda çalışma süresi hesaplanır. 7 tam yıl artı 4 ayın 12'ye bölümünden elde edilen katsayı — yani 4/12 — eklenir. Üçüncü adımda giydirilmiş ücret bu süreyle çarpılır ve toplam kıdem tazminatı bulunur. Son adımda damga vergisi bu tutardan düşülerek işçinin eline geçecek net miktar belirlenir. Bu örnek, her bir kalemin hesaba yanlış yansıtılması durumunda nihai tutarın nasıl önemli ölçüde sapabileceğini açıkça göstermektedir.

Kıdem Tazminatı Taksitle Ödenir mi

Kıdem tazminatının tek seferlik ödenmesi esas olmakla birlikte, uygulamada taraflar arasında taksitli ödeme düzenlemelerine de sıkça başvurulmaktadır. Bu düzenlemenin hukuki açıdan geçerliliği ve güvencesi, hem işçi hem de işveren için başlangıçtan itibaren dikkatle ele alınması gereken bir konudur. Taksitli ödeme, görünürde pratik bir çözüm sunsa da yazılı bir protokol olmaksızın ya da hukuki sonuçları tam kavranmadan yapılan anlaşmalar, ilerleyen süreçte ciddi uyuşmazlık kaynaklarına dönüşebilir.

Taksitli Ödemenin Hukuki Dayanağı ve Koşulları

Türk hukukunda kıdem tazminatının taksitle ödeneceğine dair açık ve emredici bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Türk Borçlar Kanunu'nun genel hükümleri çerçevesinde taraflar, karşılıklı rıza ile kıdem tazminatının taksitle ödenmesini kararlaştırabilir. Bu noktada kritik olan husus, söz konusu anlaşmanın yazılı olarak kurulması ve içeriğinin açıkça belirlenmesidir: taksit tutarları, ödeme tarihleri ve gecikme hâlinde uygulanacak koşullar mutlaka belgeye geçirilmelidir.

Uygulamada önemle vurgulanması gereken bir diğer mesele, taksitli ödeme anlaşmasının imzalandığı tarihle kıdem tazminatının muaccel olduğu tarih arasındaki farka ilişkin gecikme faizidir. Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte muaccel olur; dolayısıyla bu tarihten itibaren ödeme yapılmayan kısım için mevduata uygulanan en yüksek banka faizi üzerinden faiz işlemeye başlar. Taksit protokolünde faiz hesabına ilişkin açık bir düzenleme yapılmaması, ileride işveren aleyhine önemli bir ek yüke dönüşebilir. Bu nedenle, taraflar arasında imzalanacak ödeme planı protokolünün hukuki açıdan eksiksiz biçimde hazırlanması, her iki taraf için de belirleyici bir güvence işlevi görür.

Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesini kabul eden işçi, bu konuda iradesinin fesada uğratıldığını ileri sürüp, kanıtlamadığı sürece faiz hakkından vazgeçmiş sayılır. Taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda ayrıca faize hak kazanılamaz... Ancak, taksitlerden bir ya da bazılarının gününde ödenmemesi durumunda hak kazanılan kıdem tazminatının tamamı için faize karar verilmelidir. İşçinin taksitli ödemeyi öngören ödeme planını kabulü, ancak taksitlerin gününde ödenmesi halinde işveren yararına sonuç doğurur. Taksitler gününde ödenmediğinde işçinin taksitli ödeme anlaşmasıyla bağlı olduğundan söz edilemez. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 26.01.2012 tarihli, 2009/38944 E. ve 2012/1911 K.

Taksit Ödenmemesi Hâlinde İşçinin Hakları

Taksitli ödeme protokolü yapılmış olması, işçi açısından her zaman güvence anlamına gelmez. İşverenin taksit taahhüdüne uymaması, yani belirlenen tarihlerde ödeme yapmaması hâlinde işçi çeşitli hukuki yollara başvurabilir. Kıdem ve ihbar tazminatı davası açılması bu yolların başında gelir; zira yazılı protokol, borcu sabit bir belge niteliği taşıyacağından ispat yükü bakımından işçiye önemli bir avantaj sağlar.

Bunun yanı sıra, protokolün icra kabiliyeti bulunan bir belge olarak hazırlanmış olması hâlinde işçi dava açmaksızın doğrudan ilamlı icra yoluna da başvurabilir. Bu ayrım, tahsilat süresini ve maliyetini doğrudan etkileyen pratik bir fark yaratır; dolayısıyla ödeme planı belgesi hazırlanırken bu hususun gözetilmesi son derece önemlidir. Gecikme faizi meselesine yeniden dönmek gerekirse, taksit ödemelerinin gecikmesi durumunda her bir geciken taksit kalemi için faiz işlemeye devam eder; bu durum, borç toplamını öngörülemez biçimde artırabilir. Kıdem tazminatı davası açılması hâlinde dava süresinin uzaması, yani kıdem tazminatı davası ne kadar sürer sorusunun yanıtının her dosyada farklılaşması, zaman içinde işçi lehine birikerek büyüyen faiz yükünü de gündeme getirir. Dolayısıyla işverenin taksit yükümlülüğünü zamanında yerine getirmemesi, başlangıçta makul görünen bir tazminat borcunu zamanla çok daha ağır bir mali yüke dönüştürebilir.

Kıdem Tazminatı Davası Süreci

Kıdem tazminatı alacağının arabuluculuk aşamasında çözüme kavuşturulamaması, işçiyi yargı yoluna taşır. Bu aşamada sürecin hukuki teknik gereksinimleri artık belirleyici hâle gelir; zira hangi dava türünün seçileceği, hangi delillerin sunulacağı ve hangi taleplerin birleştirileceği, sonucun hem niteliğini hem de zamanlamasını doğrudan etkiler. Dolayısıyla dava sürecine girmeden önce hukuki tablo net biçimde değerlendirilmeli, strateji buna göre kurulmalıdır.

Zorunlu Arabuluculuk Aşaması

7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, bireysel iş uyuşmazlıklarında dava açılabilmesi için zorunlu arabuluculuk şartını getirmiştir. Bu düzenleme uyarınca kıdem tazminatı davası açmak isteyen işçi, önce Arabuluculuk Daire Başkanlığına başvurarak arabuluculuk sürecini başlatmak zorundadır; aksi hâlde mahkeme davayı usulden reddeder ve hak kaybı riski doğar. Arabuluculuk başvurusu, işçinin ya da vekilinin görevli arabuluculuk bürosuna yazılı olarak yapılır; büro arabulucu atanmasını sağlar ve taraflara bildirim gönderir.

Süreç kural olarak üç haftalık görüşme süresiyle başlar ve bu süre uzatılabilir. Taraflar anlaşırsa tutanak düzenlenir ve anlaşma belgesi ilam niteliği kazanır. Anlaşma sağlanamaz ya da karşı taraf sürece katılmazsa "son tutanak" düzenlenir; bu belge, dava açabilmek için mahkemeye sunulması gereken zorunlu belgedir. Son tutanağın alınmadan dava açılması, yargılama öncesinde dosyanın düşmesine yol açar; dolayısıyla bu aşama, titizlikle yönetilmesi gereken kritik bir ön koşul niteliği taşır. Arabuluculukta avukattan destek almak, taleplerin eksiksiz ifade edilmesi ve anlaşma tutanaklarının doğru kaleme alınması bakımından da belirleyici bir fark yaratır.

Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılması

Kıdem tazminatı davası, uygulamada çoğunlukla belirsiz alacak davası olarak açılır. Bu dava türünün seçilmesinin temel nedeni şudur: işçi, hizmet süresi ve ücreti bilse de işverenin kayıtlarına tam olarak ulaşamadığı için alacağın kesin miktarını başlangıçta belirleyemeyebilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesi uyarınca, alacağın miktarının dava açılırken belirlenememesi hâlinde belirsiz alacak davası yoluna gidilebilir. Bu durumda işçi dava dilekçesinde asgari bir miktar yazarak talepte bulunur; bilirkişi raporunun sunulmasının ardından alacak miktarı netleşince ıslah yoluyla talebi artırır.

Kıdem tazminatı belirsiz alacak davası açısından faiz başlangıcı meselesi özellikle önem taşır. Islah yoluyla artırılan kısım için faiz, ıslah tarihinden değil, asıl davanın açıldığı tarihten itibaren işletilip işletilmeyeceği meselesi uzun süre tartışmalı kalmıştır. Kıdem tazminatında faiz kural olarak fesih tarihinden itibaren başlar. Belirsiz alacak davasına ilişkin faiz tartışmaları ise daha çok diğer işçilik alacakları bakımından önem taşır.

Davacının, ıslah ile arttırdığı kıdem tazminatı miktarı için açıkça “ıslah tarihinden itibaren” faiz yürütülmesini istemesine karşın mahkemece fesih tarihinden itibaren faize hükmedilmesinin HUMK. nun 74. (HMK. 26) maddesinde belirtilen taleple bağlılık kuralına aykırı olduğunun gözetilmemesi hatalı olup bozma sebebi ise de bu yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hükmün HMK. nun geçici 3/1. maddesi yollaması ile HUMK. nun 438/7 maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir. Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2012/7594, K. 2014/13208, T. 17.04.2014

Uygulamada dava türünün yanlış seçilmesi, ıslah hakkının kullanım zamanlamasının kaçırılması ya da faiz başlangıcına ilişkin hatalı talep kurgulanması gibi teknik hatalar, telafi edilmesi güç sonuçlara yol açabilir; bu nedenle dava dilekçesinin hazırlanması aşaması, sürecin en kritik adımlarından birini oluşturur.

Dava Açılırken Dikkat Edilmesi Gereken Deliller

Kıdem tazminatı davasında ispat yükü, iddia eden tarafa düşer; bu nedenle delil yönetimi, davanın seyrini belirleyen temel unsurlardan biridir. Dava açılmadan önce işçinin elinde bulundurması ya da mahkeme aracılığıyla temin etmesi gereken belgeler; SGK hizmet dökümü, iş sözleşmesi, bordro örnekleri, işten çıkış belgesi ve varsa ihtarnamedir. SGK kayıtları hizmet süresini doğrulayan temel delil niteliğini taşır; bu kayıtlarda eksiklik veya hata bulunması hâlinde hizmet tespiti davası gündeme gelebilir ve bu durum ana davanın süresini uzatır.

Ücretin gerçek miktarının tespiti ise özellikle "bordroda görünen" ile "elden ödenen" arasındaki farkın söz konusu olduğu davalarda güçleşir. Bu tür uyuşmazlıklarda tanık beyanları ve banka hesap hareketleri belirleyici olabilir. İşten çıkış belgesindeki fesih sebebi de dikkatle incelenmelidir; belgede gösterilen nedenin hukuki nitelendirilmesi, kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmadığını doğrudan etkiler.

Delil listesinin eksiksiz derlenmesi ve mahkemeye zamanında sunulması, bilirkişi raporunun doğru temeller üzerinde oluşturulması bakımından da kritik önem taşır. Bu süreçte bir iş hukuku avukatı eşliğinde ilerlenmesi, hem delil eksikliğinden kaynaklanan riskleri azaltır hem de talebin doğru kurgulanmasını sağlar.

Kıdem Tazminatı Davası Ne Kadar Sürer

Kıdem tazminatı davası ne kadar sürer sorusu, işçilerin en sık sorduğu sorular arasında yer alır; ancak bu sorunun tek ve kesin bir yanıtı yoktur. Süre, arabuluculuktan başlayarak üst mahkeme onayına kadar uzayan bir süreç içinde dosyaya özgü pek çok değişkene bağlıdır. Bununla birlikte, tipik bir uyuşmazlığın hangi zaman dilimleri içinde ilerlediğini genel hatlarıyla ortaya koymak mümkündür.

Arabuluculuktan Karara Kadar Ortalama Süreç

Kıdem tazminatı uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk süreci kural olarak üç hafta içinde tamamlanır; ancak tarafların müzakere iradesi, ek görüşme talebi ya da arabulucunun yoğunluğuna bağlı olarak bu süre uzayabilir. Arabuluculukta anlaşma sağlanamaması hâlinde son tutanakla birlikte iş mahkemesine dava açılır.

İş mahkemelerindeki yargılama süreci ise uygulamada ortalama altı ile on sekiz ay arasında tamamlanmaktadır. Bu süre özellikle mahkemenin iş yüküne, taraf sayısına ve bilirkişi sürecine bağlı olarak önemli ölçüde farklılaşabilir. Bilirkişi raporu hazırlanması, tarafların rapora itirazı ve duruşma aralıkları bu sürenin temel belirleyicileridir. İlk derece mahkemesinin kararının ardından taraflardan birinin istinaf yoluna başvurması hâlinde Bölge Adliye Mahkemesi aşaması devreye girer; bu aşama, dosyanın niteliğine ve ilgili dairenin iş yüküne göre ek altı ay ile bir yıl arasında sürebilir. Temyiz yoluna gidilmesi durumunda ise dosyanın Yargıtay'da bekleme süresi de tabloya eklenir. Tüm bu değişkenler bir arada değerlendirildiğinde, hukuki destek alınarak yürütülen bir kıdem tazminatı davasının ortalama iki ile üç yıl arasında sonuçlandığı söylenebilir.

Süreci Uzatan ve Kısaltan Faktörler

Kıdem tazminatı davası süresini en çok etkileyen unsurların başında bilirkişi süreci gelir. Bilirkişinin dosyayı inceleme süresi, tarafların sunduğu belgelerin eksiksizliği ve rapora yöneltilen itirazların kapsamı, yargılama takvimini doğrudan etkiler. Özellikle SGK kayıtları ile iş kayıtları arasında çelişki bulunması ya da gerçek ücretin tespitinin tartışmalı olması hâlinde bilirkişi raporunun hazırlanması uzar ve ek bilirkişi görüşü talep edilebilir.

Tanık sayısı ve tanıkların duruşmalara düzenli katılımı da süreci etkileyen pratik bir faktördür. Birden fazla tanığın dinlenmesi gereken davalarda her tanık için ayrı duruşma günü belirlenmesi, yargılama takvimini uzatır. Öte yandan, işçinin delillerini tam ve düzenli biçimde sunması, rapora itiraz sürelerini titizlikle takip etmesi ve duruşmalara eksiksiz katılması süreci kısaltan unsurlardır. Mahkemenin iş yükü ise tarafların kontrol edemediği ancak göz önünde bulundurulması gereken bir değişkendir; dava açılacak adliye seçiminde bu husus zaman zaman stratejik bir etken hâline gelebilir. Sonuç olarak, uyuşmazlığın teknik açıdan iyi hazırlanmış ve belgeler bakımından eksiksiz bir dosyayla mahkemeye taşınması, süreci gereksiz yere uzatacak aksaklıkların büyük bölümünü önler.

İş Hukuku Avukatından Ne Zaman Yardım Alınmalı

İş hukuku alanında hukuki destek almanın en doğru zamanı, bir uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra değil; işçinin hakkını arama seçeneklerini değerlendirmeye başladığı ilk andan itibaren başlar. Arabuluculuk aşaması, çoğu zaman "ön görüşme" gibi algılanır; oysa bu aşamada yapılan hukuki hatalar, daha sonra telafi edilmesi güç sonuçlara zemin hazırlayabilir. Taleplerin eksiksiz ifade edilmemesi, anlaşma tutanağının yanlış kaleme alınması ya da gerçek ücretin belgeye yansıtılmaması bu hataların başında gelir.

Dava aşamasında ise teknik gereksinimler belirgin biçimde artar. Dava türünün seçimi, ıslah zamanlaması, faiz başlangıcının doğru kurgulanması ve bilirkişi raporuna etkin itiraz, hukuki bilgi gerektiren adımlardır. Bu adımların her biri, bir iş hukuku avukatının rehberliğinde ilerlendiğinde sonucu anlamlı ölçüde değiştirebilir.

İcra aşaması da göz ardı edilmemelidir. Dava kazanıldıktan sonra kararın uygulamaya geçirilmesi için icra takibi başlatılması, işverenin itirazlarına karşı etkin yanıt verilmesi ve tahsilatın tamamlanması ayrı bir hukuki süreç oluşturur. Kıdem tazminatı davası kazandım diyen pek çok işçi, icra aşamasında da hukuki destekten yararlanmanın ne denli önemli olduğunu o süreçte fark etmektedir.

Kıdem Tazminatıyla Birlikte Talep Edilebilecek Diğer Haklar

Kıdem tazminatı, iş ilişkisinin sona ermesiyle birlikte doğan tek alacak türü değildir; aksine işçinin ücretli çalışma süresinde biriken çok sayıda alacak, dava sürecine dahil edilebilir. Kıdem ve ihbar tazminatı davası olarak da adlandırılan bu uygulamada ihbar tazminatı, kıdem tazminatıyla aynı dava dosyasında talep edilir. İhbar öneline uyulmadan gerçekleştirilen fesihlerde işçinin ihbar tazminatına hak kazandığını, bu iki kalemin birbirinden bağımsız hesaplandığını belirtmek gerekir.

Yıllık izin ücreti, işçinin kullanmadığı ya da karşılığı ödenmemiş izin günlerine karşılık gelir ve hak kazanıldığı hâlde ödenmemişse yargılama sürecine dahil edilebilir. Fazla mesai alacağı da önemli bir kalem oluşturur; özellikle mesai ücretinin bordrolara yansıtılmadığı ya da eksik yansıtıldığı davalarda bu talep belirleyici bir etkiye sahip olabilir.

Buna ek olarak, ulusal ve genel tatil günlerinde yapılan çalışmalara ilişkin alacaklar ve kötü niyet tazminatı da somut olayın özelliklerine göre dava konusu yapılabilir. Tüm bu taleplerin tek bir davada birleştirilmesi, hem yargılama ekonomisi hem de işçinin toplam hak kaybını en aza indirme bakımından tercih edilmesi gereken yoldur. Bu süreçte alacak tahsili ve icra takibi sürecinin nasıl işlediğini önceden değerlendirmek, tahsilat aşamasındaki sürprizleri de azaltır.

Kıdem Tazminatı Konusunda Sık Yapılan Hatalar

İşçilerin En Sık Düştüğü Hukuki Tuzaklar

Uygulamada işçilerin kıdem tazminatı hakkını kaybetmesine yol açan en yaygın senaryo, baskı ya da yanlış yönlendirme sonucunda istifa dilekçesi imzalamaktır. İşverenin "seni işten çıkaracağım, ama istifa edersen kötü bir referans vermem" gibi baskılarla işçiyi haksız istifaya zorlaması, Türk hukukunda iradeyi sakatlayan bir durum olarak değerlendirilebilir; ancak bunu ispat etmek son derece güçtür. Dolayısıyla böyle bir baskıyla karşılaşıldığında dilekçeyi imzalamadan önce mutlaka hukuki değerlendirme yapılmalıdır.

İkinci kritik tuzak, ibraname imzalatılmasıdır. İşverenler çoğu zaman iş sözleşmesinin sona ermesiyle eş zamanlı olarak, işçinin tüm alacaklarından vazgeçtiğini gösteren belgeler imzalatmaya çalışır. Türk Borçlar Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde ibranamenin geçerliliği belirli koşullara bağlıdır; fesih tarihinden itibaren bir aylık bekleme süresi bu koşulların başında gelir. Bu süreye uyulmadan imzalatılan ibranamelerin geçersiz sayılabileceğini bilmek, işçi açısından belirleyici bir avantaj sağlar. Bir diğer yaygın sorun, kıdem hesabına esas ücretin eksik bildirilmesidir. Asıl ücretten ayrı olarak düzenli ödenen primler, yemek ve yol yardımları ile benzeri sosyal hakların giydirilmiş ücret kapsamında değerlendirilmesi gerekir. Tüm bu hataların ortak sonucu, sürecin sonunda değil, başında hukuki destek alınması gerekliliğidir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 06.07.2021 tarihli kararıyla, kıdem ve ihbar tazminatları hesabına esas olan ücretin giydirilmiş ücret olduğu, giydirilmiş ücrete işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin de dâhil edildiği, bu kapsamda davacıya ayni olarak sağlanan yemek ve servis yardımlarının parasal değerinin tazminat hesabında göz önünde tutulacağının kuşkusuz olduğu, o hâlde uyuşmazlık konusu istemlerin belirlenebilmesi için davalıda bulunan bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından, anılan alacakların belirlenebilir olmadığı ve belirsiz alacak davasına konu edilebilecekleri sonucuna varıldığı gerekçesiyle kısmî direnme kararının uygun olduğu ve davalı vekilinin işin esasına ilişkin diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosyanın Dairemize gönderilmesine karar verilmiştir. Yargıtay, 9. Hukuk Dairesi, E. 2021/9962, K. 2021/14123, T. 12.10.2021

Sıkça Sorulan Sorular İş Mahkemesi kıdem tazminatı davası ne kadar sürer? Kıdem tazminatı davalarının süresi, dosyanın niteliğine ve mahkemenin iş yüküne bağlı olarak değişir. Zorunlu arabuluculuk süreci genellikle birkaç hafta içinde tamamlanır. Dava aşamasında ise ilk derece mahkemesinde yargılama ortalama 6 ila 18 ay arasında sürmektedir. İstinaf ve temyiz aşamalarının da devreye girmesi hâlinde toplam süreç 2 ila 3 yılı bulabilir. Bilirkişi incelemesi, tanık sayısı ve delil durumu bu süreyi doğrudan etkileyen unsurlardır. Kıdem tazminatı hangi hallerde verilmez? Kıdem tazminatı, her işten ayrılma durumunda doğmaz. İşçinin kendi isteğiyle ve haklı bir neden olmaksızın istifa etmesi hâlinde kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ayrıca işverenin, iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II maddesi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık nedeniyle haklı olarak feshetmesi durumunda da işçi kıdem tazminatı alamaz. Bunun dışında, bir yıldan az çalışma süresi bulunan işçiler de kıdem tazminatına hak kazanamaz. Hangi şartlarda kıdem tazminatı alabilirim? Kıdem tazminatı nasıl alınır sorusuna cevap verebilmek ve tazminata hak kazanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Kıdem tazminatı alma şartlarının ilki aynı işveren nezdinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekir. Bunun yanında iş sözleşmesinin kıdem tazminatı doğuran bir nedenle sona ermesi şarttır. İşveren tarafından geçerli veya haksız fesih yapılması, işçinin haklı nedenle işten ayrılması, askerlik, emeklilik, kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması veya 15 yıl ve 3600 gün şartının sağlanması hâlinde işçi kıdem tazminatı alabilir. Aynı işyerinde 20 yıl çalışan tazminat alabilir mi? Aynı işyerinde 20 yıl çalışmış olmak tek başına kıdem tazminatı hakkı doğurmaz; ancak bu süre, gerekli diğer şartlar sağlandığında yüksek tutarda tazminat alınmasını sağlar. İş sözleşmesi kıdem tazminatına hak kazandıran bir nedenle sona ermişse, işçi her bir yıl için bir aylık brüt ücret üzerinden hesaplanan kıdem tazminatını talep edebilir. Ancak işçi kendi isteğiyle ve haklı bir neden olmaksızın istifa ederse, 20 yıl çalışmış olsa bile kıdem tazminatı alamaz. Kıdem tazminatı için kaç yıl içinde dava açılır? Kıdem tazminatı alacaklarında zamanaşımı süresi kural olarak 5 yıldır. Bu süre, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren işlemeye başlar. Zamanaşımı süresi içinde dava açılmaması hâlinde kıdem tazminatı talep hakkı ortadan kalkar. Ancak somut olayın tarihine göre uygulanacak zamanaşımı rejimi değişebileceğinden, özellikle eski tarihli fesihlerde hukuki değerlendirme yapılması önemlidir. Sonuç Kıdem tazminatı nasıl alınır sorusunun yanıtı, yalnızca bir hesaplama formülünden ibaret değildir; hak kazanma koşullarının doğru kurgulanması, fesih biçiminin titizlikle seçilmesi ve zamanaşımı sürelerinin kaçırılmaması gibi birbirini etkileyen adımların bir bütün olarak yönetilmesini gerektirir. Kıdem tazminatı alma şartları karşılandığı hâlde yanlış fesih dilekçesi, geçersiz ibraname ya da eksik ücret bildirimi nedeniyle bu haktan mahrum kalmak uygulamada sıkça görülen bir durumdur. Kıdem tazminatı davası açılması gerektiğinde ise dava türünün doğru seçilmesi, yıllık izin, fazla mesai ve ihbar tazminatı gibi kalemlerin tek dosyada birleştirilmesi ile doğru mahkemenin belirlenmesi sürecin seyrini doğrudan etkiler. Kıdem tazminatı davası ne kadar sürer sorusu da sürece göre değişkenlik gösterir; hazırlık aşamasındaki eksiklikler yargılama süresini ve sonucu olumsuz etkiler. Tüm bu nedenlerle, hak kaybı yaşanmadan önce süreci bir iş hukuku avukatıyla birlikte değerlendirmek en güvenli yaklaşımdır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.