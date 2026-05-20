İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Alanında Önemli Değişiklikler: Analık İzni Ve Geçici İş Göremezlik Süreleri Genişletild

1 Mayıs 2026 tarihli ve 33240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7578 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Değişiklik Kanunu”) ile çocukların korunması, aile temelli bakım modellerinin güçlendirilmesi, çalışan annelerin desteklenmesi ve çocuklara yönelik sosyal koruma mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla birçok düzenleme hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda Değişiklik Kanun ile; çocukların yoğun bulunduğu eğitim kuruluşları, kreşler, çocuk kulüpleri, spor tesisleri ve benzeri işyerleri bakımından belirli suçlardan mahkûm olan kişilere yönelik çalıştırma ve işletme yasakları getirilmiş; sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformları için ise çocukların çevrim içi korunmasına yönelik yaş doğrulama sistemleri kurulması, ebeveyn kontrol araçlarının sağlanması, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunulması ve belirli içeriklere erişimin sınırlandırılmasına ilişkin yeni yükümlülükler öngörülmüştür.

Bunun yanında, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatında özellikle analık izni ve geçici iş göremezlik ödeneği bakımından önemli değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“İş Kanunu”) 74. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (“Devlet Memurları Kanunu”) 104. Maddesi ile analık izni sürelerinde değişiklikler yapılmış ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda (“Sosyal Sigortalar Kanunu”) düzenlenen analık hali hükümleri yeniden düzenlenmiş; doğum sonrası koruma süreleri önemli ölçüde artırılmıştır:

İzin Sürelerine İlişkin Önemli Değişikliklerin Karşılaştırmalı Tablosu

Devlet Memurları Kanunu ve İş Kanunu Uyarınca Analık İzni ve Çalışma Sürelerine İlişkin Ortak Değişiklikler Konu Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme Doğum öncesi analık izni 8 hafta 8 hafta Doğum sonrası analık izni 8 hafta 16 hafta Toplam doğum izni süresi 16 hafta 24 hafta Doktor onayı ile doğum öncesi çalışabilecek süre Doğumdan önce son 3 hafta Doğumdan önce son 2 hafta Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen eşlerden birine verilecek analık izni süresi 8 hafta 8 hafta Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olunması durumunda izin Düzenleme bulunmuyordu Çocuğun tesliminden sonra talep halinde 10 gün

İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu Uyarınca Ücretli İzin Süreleri Konu Önceki Düzenleme Yeni Düzenleme İşçiye evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde verilecek süre 3 gün 3 gün Eşin doğum yapması halinde ücretli izin 5 gün 10 gün

Geçiş Hükümleri

Değişiklik Kanunu’nun analık iznine ilişkin süreler ve ücretli izin sürelerine ilişkin hükümler ilgili mevzuatı uyarınca öngörülen analık izin süresi dolmuş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan personele 8 hafta ilave analık izni verilecektir. Ancak bu ilave iznin verilmesi ilgili işçilerin 10 iş günü içerisinde bu yönde talepte bulunmaları şartına bağlanmıştır.

Yürürlük

Kanun kapsamında getirilen düzenlemelerin büyük bölümü 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’a Değişiklik Kanunu ile eklenen; sosyal ağ sağlayıcılar ve oyun platformlarına yönelik çocukların çevrim içi korunmasına ilişkin yaş doğrulama sistemleri kurulması, ebeveyn kontrol araçlarının sağlanmasına yönelik yükümlülükler bakımından altı aylık geçiş süreci öngörülmüş olup, ilgili hükümler 1 Kasım 2026 tarihinde yürürlüğe girecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.