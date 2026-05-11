Ebeveyn İzinlerinde Önemli Değişiklikler

İş Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile ebeveyn izinlerine ilişkin bazı süreler yeniden düzenlendi.

Analık izni süresi artırıldı

Analık izni süresi 16 haftadan 24 haftaya (çoğul gebeliklerde 18 haftadan 26 haftaya) çıkarıldı.

Doğum öncesi çalışılabilecek süre değiştirildi

Daha önce, sağlık durumunun uygun olması ve doktor onayı alınması kaydıyla, kadın çalışan doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu süre iki haftaya indirildi.

Babalık izni süresi artırıldı

Erkek çalışana eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi beş günden 10 güne çıkarıldı.

Koruyucu ailelere ücretsiz izin hakkı tanındı

Bir veya daha fazla çocuğa eşiyle birlikte veya münferit olarak koruyucu aile olan çalışana, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra talebi üzerine 10 gün ücretsiz izin öngörüldü.

Analık izni süresine ilişkin geçiş hükmü getirildi

1 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla analık izin süresi sona ermiş ancak 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla doğum tarihinden itibaren 24 haftalık süreyi henüz tamamlamamış olan kişilere, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren 10 iş günü içinde talep etmeleri halinde sekiz hafta ilave analık izni verileceği düzenlendi.

