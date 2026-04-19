2020/8 Sayılı İdari Para Cezası Konulu Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair SGK Genelgesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 09/04/2026 tarihli ve 2026/9 sayılı “2020/8 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile; 01/04/2020 tarihli ve 5121059 sayılı 2020/08 sayılı İdari Para Cezası Genelgesi’nin 2.6.-Aylık Prim ve Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi başlıklı maddesinde yer alan "Yasal süresi dışında gerek kendiliğinden verilen gerekse Kurumca resen işleme alınabilecek asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı tüm sigortalıların hem prim ödeme gün sayısı hem de prime esas kazanç bilgilerinin sıfır olması halinde idari para cezası uygulanmayacaktır" hükmünün yer aldığı 2.6.1.5.3 numaralı alt madde, 2026 Nisan ayı/dönemi aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu kapsamda 2026/04 döneminden önceki dönemlerde herhangi bir sebeple hem prim ödeme gün sayısı hem de prime esas kazanç bilgilerinin sıfır olması (0 gün 0 kazanç) ve geriye dönük bildirim yapılması halinde (2026/03 dönemi ve öncesi) idari para cezası uygulanmayacaktır. Ancak söz konusu Genelge ile 2026/04 dönemi ve sonrasında yasal süresi dışında 0 gün 0 kazanç bildirimi yapılması halinde idari para cezası uygulanacaktır.

Yasal süresi dışında 0 gün 0 kazanç bildirimi yapılması söz konusu olabilecek haller;

Sigortalının ilgili ayın tamamında istirahat raporlu olması,

Sigortalının ilgili ayın tamamında ücretsiz izinli olması,

Sigortalının ilgili ayın ilk günlerinde devamsızlık yapması ve işe devam etmeksizin iş akdinin feshedilmesi,

Arabuluculuk anlaşması ile iş akdi fesihlerinde tarafların sigortalının işe iade edilmemesi konusunda anlaşması, boşta geçen süre ücretine dair bir bedel belirlenmemiş olması veya boşta geçen süre ücreti ödenmemesi konusunda anlaşılması durumunda gün ve kazanç bildirimine gerek olmamak ile birlikte, 2020/20 sayılı Genelge hükümleri gereğince fesih tarihinin taraflar ve arabulucu tarafından imzalanan arabuluculuk anlaşma belgesinde yer alan tarih olarak kabul edilmesi nedeniyle ilgili tarihe kadar işverenin 0 gün 0 kazanç olarak aylık prim hizmet belgesi/muhtasar ve prim hizmet beyannamesi düzenlemesi ve işten çıkış tarihini güncellenmesi vb.

olarak sıralanabilir.

Yasal süresi dışında yapılan bildirime istinaden her bir sigortalı için uygulanacak idari para cezası tutarları;

Asıl Belge Niteliğinde ise: Sigortalı başına asgari ücretin 1/5’i oranında 2026 yılı için 6.606 TL,

Ek Belge Niteliğinde ise: Sigortalı başına asgari ücretin 1/8’i oranında 2026 yılı için 4.128 TL olarak uygulanacaktır.

Geriye dönük 0 Gün 0 Kazanç bildirimi yapılmaması ve idari para cezası riski ile karşı karşıya kalınmaması adına yasal süreler içinde bildirimlere dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.