İmalat Sanayi Finansmanı Ve İstihdamı Koruma Programı

İmalat sanayinde üretim sürekliliğinin sağlanması, işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve istihdamın korunması amacıyla; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle İmalat Sanayi Kredi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı hayata geçirilmiştir.

Program; imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'ler ile büyük ölçekli işletmeleri kapsamakta olup 2026 yılı içerisinde sağlanacak toplam 100 milyar TL tutarındaki finansmana erişim imkânı ile sektörün finansal dayanıklılığının artırılması, krediye erişimin desteklenmesi ve istihdamın korunarak artırılmasını hedeflemektedir.

İmalat Sanayine Güçlü Finansman Desteği

Program, 5510 sayılı Kanunun 4/1-a bendi kapsamında çalışan sigortalılara ilişkin istihdamın korunmasına ve artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, NACE Kodu C-İmalat bölümü başlığı altında yer alan 13-Tekstil ürünlerinin imalatı, 14-Giyim eşyalarının imalatı, 15-Deri ile ilgili ürünlerin imalatı, 31-Mobilya imalatı kodlu faaliyetlerde bulunan tüm işyerleri ile 32.99.02 olan işyerleri destekten yararlanabilecektir.

KOBİ ve büyük ölçekli işletmeler, anlaşmalı bankalar aracılığıyla kredi kullanabilecektir.

Program Kapsamında Krediye İlişkin Esaslar

Kredi tutarı, işletmenin 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait prime esas kazanç (PEK) toplamının aylık ortalamasını aşamayacaktır.

İşletme başına kredi üst limiti 50.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kredi kullandırım işlemi Haziran 2026 sonuna kadar tek seferde gerçekleştirilecektir.

Kredi kullandırımına ilişkin usul ve esaslar, bankalar ile imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülecektir.

15 Banka ile İş Birliği

Program kapsamında kredi kullandırımı, aşağıda yer alan anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecektir:

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Emlak Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Kredi kullandırım süreçleri, ilgili bankalar ile imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülecektir.

KOBİ'lere Kefalet Desteği

Program kapsamında kredi kullanan KOBİ'ler, teminat ihtiyacının karşılanması amacıyla aşağıda belirtilen kefalet kuruluşları aracılığıyla destekten yararlanabilecektir:

Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF)

Katılım Finans Kefalet A.Ş. (KFK)

İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE)

Kefalet başvuruları, kredi süreci ile eş zamanlı olarak ilgili finans kuruluşları aracılığıyla yürütülecektir.

Sağlanan Destek Türleri

İşletmeler, faaliyet gösterdikleri imalat sektörüne göre aşağıda belirtilen iki destek türünden yalnızca birinden yararlanabilecektir.

Programdan yararlanacak işletmelerin, 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait ortalama prim gün sayısını, 2026 yılında destekten yararlanılan dönem boyunca koruması (eşit veya daha yüksek seviyede tutması) gerekmektedir.

Bu şart ile programın doğrudan istihdamın korunmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

1. Performans Desteği

Tekstil, giyim, deri ve mobilya imalatı başta olmak üzere belirli NACE kodlarında faaliyet gösteren işletmeler için uygulanmaktadır.

Korunan her bir istihdam için 30 prim günü karşılığı olarak 3.500 TL geri ödemesiz destek sağlanacaktır.

İşletme başına geri ödemesiz alınabilecek azami destek tutarı 10.458.000 TL'dir. Söz konusu destekten yararlanılabilecek çalışan sayısı en fazla 249 olup prim gün sayısı ise bir sigortalı için aylık 30 gün, yıllık ise en fazla 360 gün olacaktır. Destek tutarı, prim gün koruma şartının sağlanması halinde ödenecektir.

2. Finansman Desteği

Performans desteği kapsamı dışında kalan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler için uygulanmaktadır.

10 puan finansman desteği (geri ödemesiz)

İşletme başına kredi üst limiti: 50.000.000 TL

Krediler:

Azami 6 aya kadar anapara ödemesiz Azami 36 ay vadeli



Desteklerin Kullanım Amacı

Program kapsamında sağlanan geri ödemesiz destek tutarları; yalnızca vergi dairesi borçları ile SGK prim borçlarının ödenmesinde kullanılabilecektir. Destek tutarlarının farklı amaçlarla kullanılması mümkün değildir.

Destek ödemelerinin gerçekleştirilebilmesi için, 2026 yılı destekten yararlanılan ilgili aylardaki toplam prim gün sayısının, 2025 yılı Kasım ve Aralık aylarına ait prim gün ortalamasına eşit veya daha yüksek seviyede olması şartı aranacaktır.

Belirtilen istihdam koruma şartının sağlanamaması halinde destekten yararlanma hakkı kaybedilebilecektir.

Başvuru Süreci

Başvurular 2 Mart 2026 itibarıyla;

www.istihdamikoruma.sanayi.gov.tr veya www.kosgeb.gov.tr adresleri üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

İmalat sanayimizin üretim kapasitesini korumaya, finansmana erişim imkânlarını güçlendirmeye ve kayıtlı istihdamı desteklemeye yönelik olarak hayata geçirilen bu programın, sanayi ekosistemine önemli katkılar sağlaması beklenmektedir.

İşletmelerin, destekten etkin şekilde yararlanabilmesi için başvuru öncesinde SGK prim gün ortalamalarını ve prime esas kazanç verilerini teknik olarak analiz etmeleri önem arz etmektedir.