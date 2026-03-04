2026 Yılı Güncel Maaş Haczi Rehberi: Şirketlerin Hukuki Yükümlülükleri ve Risk Yönetimi

Ekonomik dinamiklerin hızla değiştiği 2026 yılında, işletmelerin karşılaştığı en karmaşık operasyonel süreçlerden biri de çalışanların maaşlarına gelen hacizlerdir.

Ekonomik dinamiklerin hızla değiştiği 2026 yılında, işletmelerin karşılaştığı en karmaşık operasyonel süreçlerden biri de çalışanların maaşlarına gelen hacizlerdir. Maaş haczi, sadece bir muhasebe kaydı değişikliği değil; İcra ve İflas Kanunu (İİK) kapsamında işverene “yediemin” ve “kamu görevlisi” benzeri ciddi sorumluluklar yükleyen hukuki bir süreçtir.

Bu rehberde, şirketlerin maaş haczi müzekkereleri karşısında izlemesi gereken stratejik adımları, güncel yasal sınırları ve kaçınılması gereken kritik hataları detaylandırıyoruz.

Maaş Haczi Müzekkeresi ve İşverenin Hukuki Statüsü

Bir şirkete, çalışanı hakkında icra dairesinden “Maaş Haczi Müzekkeresi” tebliğ edildiği andan itibaren, işveren bu borcun tahsilatında icra dairesinin bir yardımcısı konumuna geçer. İİK Madde 355, 356 ve 357 uyarınca işveren, bu tebligatı görmezden gelme veya geciktirme hakkına sahip değildir.

Esenyel Partners hukuk disiplini çerçevesinde vurgulamak gerekir ki; işveren, işçinin rızası olup olmadığını sorgulamaksızın kanuni emri yerine getirmekle mükelleftir. Müzekkerenin tebliğinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde icra dairesine cevap verilmesi zorunludur.

Kesinti Oranları: 1/4 Kuralı ve Matematiksel Hesaplama

2026 yılı itibarıyla güncellenen asgari ücret ve yan haklar dikkate alındığında, kesinti miktarının doğru hesaplanması hayati önem taşır. Kanun, borçlunun yaşamını asgari düzeyde idame ettirebilmesi için maaşın tamamının haczine izin vermez.

Maaş ve Ücretlerde Haciz Sınırı

Genel kural olarak, çalışanın çıplak maaşının en az 1/4'ü haczedilmelidir. Ancak işçinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler ve yaşam standartları gözetilerek bu oran üzerinde anlaşma yapılmamışsa, üst sınır genellikle bu oran üzerinden yürütülür.

Kesinti Tutarı = Net Maaş x 1/4

Önemli Not:İkramiye, prim ve fazla mesai gibi ek ödemelerin haczedilip edilmeyeceği müzekkerede açıkça belirtilir. Eğer müzekkerede “maaş ve yan hakların haczine” dair ibare varsa, bu yan ödemelerin de 1/4'ü kesintiye dâhil edilmelidir.

Nafaka Alacaklarının Önceliği ve “Sıra Cetveli”

Birden fazla haciz ihbarnamesi gelen durumlarda şirketlerin en çok düştüğü hata, tüm dosyaları aynı anda işleme almaya çalışmaktır. Hukuk sistemimizde “Sıra Cetveli” ilkesi geçerlidir.

İlk Gelen İlk Alır: Birden fazla icra dosyası varsa, dosyalar geliş sırasına göre kuyruğa alınır. Birinci dosya tamamen bitmeden ikinci dosyaya ödeme yapılmaz.

Birden fazla icra dosyası varsa, dosyalar geliş sırasına göre kuyruğa alınır. Birinci dosya tamamen bitmeden ikinci dosyaya ödeme yapılmaz. Nafaka İstisnası: Nafaka borçları, imtiyazlı alacaklardır. Cari ayın nafakası, diğer tüm icra borçlarından önce kesilir. Eğer maaşın 1/4'ü nafakayı karşılamaya yetmiyorsa, nafaka miktarı kadar kesinti yapılır; kalan kısımdan diğer borçlara pay ayrılmaz.

Tazminatlar ve İşten Ayrılma Durumunda Süreç Yönetimi

Çalışanın iş akdi feshedildiğinde, şirketin sorumluluğu sona ermez, şekil değiştirir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

İşten Çıkış Bildirimi: Çalışan işten ayrıldığında, icra dairesine 7 gün içinde “ilişiği kesilmiştir” bildirimi yapılmalıdır. Bakiye Borç: Eğer içeride birikmiş bir hakediş (yıllık izin ücreti, tazminat vb.) varsa, bunlar borç miktarı kadar doğrudan icra dairesine gönderilmelidir. Kıdem ve İhbar Tazminatı Haczi: Yargıtay'ın güncel içtihatları doğrultusunda, kıdem tazminatının tamamı haczedilebilir niteliktedir. Ancak müzekkerenin içeriğinde “tazminatlar” ibaresinin yer alması kritik bir detaydır.

Şirketler İçin Risk Tablosu ve Yasal Müeyyideler

Maaş haczi süreçlerini hatalı yöneten şirketler için yaptırımlar oldukça ağırdır. Aşağıdaki tablo, olası hataları ve sonuçlarını özetlemektedir:

Hata Türü Yasal Karşılığı / Risk 7 Günlük Sürede Cevap Vermemek Borcun tamamından şahsen sorumlu tutulma riski Kesinti Yapıp Parayı Yatırmamak Zimmet suçu ve icra müdürlüğü tarafından haciz işlemi Yanlış Hesaplama (Eksik Kesinti) Eksik kalan kısmın işverenden tazmin edilmesi KVKK İhlali (Haczi Herkese Duyurma) İşçiye manevi tazminat ödeme yükümlülüğü

Kişisel Verilerin Korunması (KVKK) Boyutu

2026 iş dünyasında veri gizliliği her zamankinden daha kritiktir. Bir personelin maaşında haciz olması, o personelin özel nitelikli olmayan kişisel verisidir. Ancak bu bilginin şirket içinde yetkisiz kişilerle paylaşılması veya ifşa edilmesi, Esenyel Partners uzmanlarının da belirttiği üzere ciddi KVKK ihlallerine ve işçi-işveren arasındaki güven ilişkisinin zedelenmesine yol açar. Bu süreçler sadece İK ve Muhasebe departmanlarının gizli veri alanlarında yürütülmelidir.

Sonuç: Profesyonel Hukuki Destek Şart

Maaş hacizleri, basit birer muhasebe kalemi gibi görünse de eksik veya hatalı bir işlem şirketin tüzel kişiliğini ciddi mali yükler altına sokabilir. Özellikle karmaşık nafaka dosyaları, kıdem tazminatı mahsuplaşmaları ve birden fazla haczin çakıştığı durumlarda hataya yer yoktur.

Esenyel Partners olarak, şirketlerin personel yönetimi ve icra hukuku süreçlerinde karşılaşabileceği bu tip karmaşık senaryolarda profesyonel danışmanlık ve dava takibi hizmetlerimizle yanınızdayız. Hukuki risklerinizi minimize etmek ve süreçleri güncel mevzuata tam uyumlu yürütmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

