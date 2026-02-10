Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle Belirlenen Asgari Ücret Desteği

2016 yılından itibaren uygulanmakta olan Asgari Ücret Desteğinden 2026 yılında da yararlanılmasına ilişkin olarak, 23/01/2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "7573 SayılıBazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"ile 5510 sayılı Kanuna geçici madde eklenmiş, söz konusu düzenleme ile destek tutarları ve şartları belirlenmiştir.

Bu kapsamda 01/01/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanacak Asgari Ücret Desteği;

2025 yılının aynı ayına ilişkin verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 1.300_TL (toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işyerleri için 2.600_TL)ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere,2026 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2026 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

günlük42,33_TL ile çarpımı sonucu hesaplanarak işverenlerin ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilecektir.

Destekten yararlanılacak ayda, 2025 yılı Ocak ila Aralık aylarında aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunulması halinde destekten yararlanılamayacaktır.

Önceki yıllarda olduğu gibi Asgari Ücret Desteğinden yararlanmak için başvuru şartı bulunmamakta olup; destekten yararlanmak için işyeri ve işletmelerde muvaazalı işlem yapılması, 2026 Ocak ila Aralık aylarında prime esas kazanç bildiriminin yapılmaması/eksik yapılması, ilgili dönemlere ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmemesi, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmemesi, kayıtdışı istihdam ve sahte sigortalılık hallerinde ilgili destekten yararlanılamayacak, yararlanılmış destek tutarı gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır. Ancak, ilgili ayda aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi tespiti halinde ihtar üzerine on beş günlük süre içinde eksikliğin giderilmesi ve yasal süresi geçmiş bulunan kurum borçlarının tecil edilmesi ve taksitlendirilmesi ya da yapılandırılması hallerinde destekten yararlanılması mümkündür.

Destekten yararlanmak için aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içinde verilmesi, tahakkuk eden prim, işsizlik ve idari para cezası borçlarının yasal süresi içinde ödenmesi gerekir.

Tahakkuk eden prim, işsizlik borçlarının tahakkuk eden asgari ücret desteğinden az olması halinde tahakkuk eden borç kadar asgari ücret desteği alınabilecektir.

"Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 2025 yılının aynı ayına ilişkin verilmiş aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazanç tutarı 3.476_ TL olarak uygulanacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2ncimaddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ihale konusu iş verilen ve fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişindenkesilerek İŞKUR'a iade edilecektir. İhale konusu iş üstlenen firmaların bu hususa dikkat etmesi gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteği ile ilgili usul ve esaslar için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanacak Genelge sonrası ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Söz Konusu Kanun'a ulaşmak için linketıklayınız.

