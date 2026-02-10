2026 PTT Tebligat Ücretleri Açıklandı: Yeni Fiyat Listesi

PTT, 2026 yılı için tebligat ve gönderi ücretlerinde güncellemeye gitti. 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olan yeni tarifeyle birlikte, normal tebligat ücretlerine %26,2 oranında zam yapıldı. Özellikle hukuk dünyasını ve icra takibi yapan vatandaşları yakından ilgilendiren güncel fiyat listesini sizler için derledik.

2026 Güncel PTT Gönderi ve Tebligat Ücretleri

Yeni düzenleme ile en çok tercih edilen gönderi türlerinin fiyatları şu şekilde güncellendi:

Hızlı Tebligat Ücreti: 530,00 TL

530,00 TL Normal Tebligat Ücreti: 265,00 TL

265,00 TL Taahhütlü Gönderi Ücreti: 125,00 TL

125,00 TL İadeli Taahhütlü / Cevaplı Tebligat: 390,00 TL

MTS (Merkezi Takip Sistemi) Ödeme Emri Ücretleri

İcra takiplerinde kullanılan Merkezi Takip Sistemi (MTS) ödeme emri ücretleri, dosyadaki sayfa sayısına göre farklılık gösteriyor. 2026 yılı güncel rakamları:

Sayfa Sayısı 2026 Güncel Ücret (TL) 1 Sayfa 317,20 TL 2 Sayfa 331,90 TL 3 Sayfa 337,80 TL 4 Sayfa 344,40 TL

Tebligat Ücretlerindeki Büyük Artış: 2019 – 2026 Kıyaslaması

Son yıllardaki fiyat değişimine bakıldığında, tebligat masraflarının ciddi bir yükseliş trendinde olduğu görülüyor. 2019 yılında sadece 19 TL olan normal tebligat ücreti, 2025 yılında 210 TL iken, 2026 yılı şubat ayı itibarıyla 265 TL'ye yükselmiş durumda.

Önemli Hatırlatma:PTT sistemindeki güncellemeler 3 Şubat itibarıyla tamamlanmış olup, tüm kabuller yeni tarifeden işlem görmektedir.

