5 February 2026

2026 Yili Asgari̇ Ücret Desteği̇ Tutari Beli̇rlenmi̇şti̇r

Turkey Employment and HR
29.01.2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na geçici 112'nci madde eklenmiştir.

Bu madde kapsamında 2026 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemlerinde şartları sağlayan işyerlerinden uygulanacak olan asgari ücret desteği günlük 42,33 TL olarak belirlenmiştir.

Anılan madde ile;

GEÇİCİ MADDE 112- 4'üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerince;

Destekten, 2025 yılının aynı ayında prime esas günlük kazancı 1.300 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde 2.600 TL ve linyit ve taşkömürü işyerlerinde 3.467 TL ve altında ücretle çalıştırılan sigortalılar için yararlanılabilecektir. 2026 yılında yeni açılacak işyerleri sigortalıların tamamı için ücret sınırı olmaksızın destekten yararlanacaktır.

Emekli aylıklarına ilişkin düzenleme aşağıdaki madde ile değiştirilmiştir.

MADDE 7- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ek 19'uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "16.881" ibaresi "20.000" olarak değiştirilmiştir.

Kanun metninin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

