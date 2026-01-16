Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Konulu 2026/2 Sayılı Genelge Yayımlandı  

Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 07.01.2026 tarihli ve Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Konulu 2026/2 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 39'uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2026 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arası için tespit edilerek 26/12/2025 tarihli ve 33119 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Buna göre, 1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurt dışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında sigorta primine esas

Günlük kazanç alt sınırı: 1.101,00 TL

Aylık kazanç alt sınırı: 33.030,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 9.909,00 TL

Aylık kazanç üst sınırı: 297.270,00 TL

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı çıraklar, işletmelerde 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine çıraklar, işletmelerde öğrencilerin sigorta primleri, asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, bu kapsamda yer alan çırak ve öğrencilerin prime esas kazançları;

a) Aylık prim ve hizmet belgelerini ayın 1'i ila 30'u arasında düzenleyenler için;

1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında;

Günlük kazanç tutarı: 550,50 TL

Aylık kazanç tutarı: 16.515,00 TL

1.3- Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ile bursiyer ve kursiyerler için;

Yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ve 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerin sigorta primleri, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

1.4- Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları; 5510 Sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların;

-Yemek parası:

1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında 158,00 TL (Günlük)

-Çocuk zammı:

1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında; 33.030,00 TL x %2 = 660,60 TL (Aylık)

-Aile zammı (yardımı):

1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında; 33.030,00 TL x %10 = 3.303,00 TL (Aylık) tutarındaki kazançları, prime esas kazanca dahil edilmeyecektir

1.6- 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler

a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi ile işsizlik sigortası primi dahil 1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

Ayda 10 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 10 x %38,75 = 4.266,38 TL (*) Ayda 30 gün sigortalı çalıştıran için 1.101,00 TL x 30 x %38,75 = 12.799,13 TL (*)

b.2- Ev hizmetlerinde aynı işveren yanında ayda 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi, 1/1/2026 ila 31/12/2026 tarihleri arasında günlük kazanç alt sınırına göre ödeyecekleri tutar

1.101,00 TL x 30 x %33,5 = 11.065,05 TL

2025 yılında 1.238,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2026 yılında 1.621,00 TL olacaktır

2025 yılında 4.888,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2026 yılı için 6.398,00 TL olarak belirlenmiştir.

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

