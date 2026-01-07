2026 Yılı Kidem Tazminatı Tavan Tutarı 64.948,77 Tl Olarak Belirlenmiştir

- in Turkey
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2026-30/06/2026 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Buna göre, 1/1/2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 64.948,77 TL'dir.
|
Dönem
|
01/01/2026-30/06/2026
|
Aylık Katsayısı
|
1.387871
|
Taban Aylık Katsayısı
|
22.722793
|
Yan Ödeme Katsayısı
|
0.440141
01/01/2026-30/06/2026 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
|
Aile Yardımı*
|
3.154,63 TL
|
Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)
|
346,97 TL
|
Çocuk Yardımı (0-6 yaş)
|
693,94 TL
*Devlet Memurları İçin
