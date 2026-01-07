2026 Yılı Kidem Tazminatı Tavan Tutarı 64.948,77 Tl Olarak Belirlenmiştir

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan...

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2026-30/06/2026 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 64.948,77 TL'dir.

Dönem 01/01/2026-30/06/2026 Aylık Katsayısı 1.387871 Taban Aylık Katsayısı 22.722793 Yan Ödeme Katsayısı 0.440141

01/01/2026-30/06/2026 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı* 3.154,63 TL Çocuk Yardımı (6 yaş üstü) 346,97 TL Çocuk Yardımı (0-6 yaş) 693,94 TL

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

