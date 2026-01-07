ARTICLE
7 January 2026

2026 Yılı Kidem Tazminatı Tavan Tutarı 64.948,77 Tl Olarak Belirlenmiştir

N
Nazali

Contributor

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından 06/01/2026 tarih 1 sıra numarası ile yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelge ile 01/01/2026-30/06/2026 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayıları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Buna göre, 1/1/2026 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 64.948,77 TL'dir.

Dönem

01/01/2026-30/06/2026

Aylık Katsayısı

1.387871

Taban Aylık Katsayısı

22.722793

Yan Ödeme Katsayısı

0.440141
 

01/01/2026-30/06/2026 tarihleri için 657 sayılı Kanunun 202. Maddesine göre ödenecek Aile ve Çocuk Yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Aile Yardımı*

3.154,63 TL

Çocuk Yardımı (6 yaş üstü)

346,97 TL

Çocuk Yardımı (0-6 yaş)

693,94 TL

*Devlet Memurları İçin

Genelgenin tamamına BURADAN  ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

