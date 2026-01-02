7566 Sayili Kanun İle İşverenleri Ve Hizmet Sürelerini Tamamlamak İsteyen Sigortalilari İlgilendiren Önemli Değişiklikler Yapilmiştir

19/12/2025 tarih ve 33112 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7566 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'unda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Mezkur Kanun'un 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27 nci maddelerinde sırasıyla borçlanma, prim oranı ve hazine destek oranlarında yapılan değişikliklerle hem işverenlerin hem de borçlanma ile hizmet sürelerini tamamlamak isteyen sigortalılar açısından maliyetleri artırıcı yönde düzenlemeler getirilmiştir.

Değişiklikler aşağıda yer almaktadır;

Kanun'un 23 üncü maddesinde;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesinin ı bendinde yer alan 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinin, bu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primleri;

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işyerleri dışındaki işyerlerine sağlanan %4 puanlık sigorta prim indirimi %2 puana indirilmiştir.

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesi birinci fıkrasının a bendinde yer alan sigorta prim oranları yönünden malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı sigortalının sigortalı primine esas kazancınınkazancının %20'sidir ibaresi %21'dir şeklinde değiştirilmiş olup bu değişiklik ile işveren hissesi oranı %11'den %12'ye yükseltilmiştir.

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81 inci maddesi birinci fıkrasının b bendinde yer alan fiili hizmet süresi zammı uygulanan işlerde çalışan sigortalılar için uygulanacak malüllük,yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı %20'den 21'e yükseltilmiştir.

Kanun'un 24 üncü maddesinde;

-5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan;

Prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılmıştır.

Kanun'un 22 nci maddesinde;

-5510 sayılı Kanunun 52 inci maddesinde yer alan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı tutarı olan %20, %1 puan artırılarak %21 olarak arttırılması sonucunda;

İsteğe bağlı sigortalılık prim oranı toplamı ise %32'den %33'e,

Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların prim oranı %34,5'tan %35,5'a,

Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerlerinde çalışanların prim oranı %32,5'tan %33,5'a,

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlarının emeklilik ve genel sağlık sigortası haklarından yararlanmak istemeleri halinde ödenen prim oranı %32,5'tan %33,5'a,

Kanun'un 21 inci maddesinde;

-5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen borçlanılacak hizmetler karışlığında ödenecek prim oranlarında değişikliğe gidilerek;

Analık borçlanması oranında değişikliğe gidilmemiş olup borçlanma tutarlarında kullanılacak oran %32 olarak devam edecektir.

Askerlik borçlanmasında oran %32'den %45'e,

Kamu personelinin aylıksız izinde olduğu sürelere ilişkin borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık sürelerinde geçen günler için yapılan borçlanma oranı %32'den %45'e,

Avukatlık stajında geçen günler için yapılan borçlanma oranı %32'den %45'e,

Sigortalı iken gözaltı veya tutuklu bulunulan dönemde suçsuz olduğu tespit edilen kişilerin bu dönemler için yapacağı borçlanmalar için oran %32'den %45'e,

Grev ve lokavtta geçen süreleri için yapılan borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri için yapacakları borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Seçim kanunları gereğince görevlerinden ayrılanların yapacakları borçlanmalarda oran %32'den %45'e,

Kısmi zamanlı (part time) çalışanlar için GSS primi ödenmiş olması halinde borçlanma oranı %20'den %39'a,

5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamında sigortalı olanların da borçlanmalarında kullanılacak oran %45'e,

Yapılan bu değişiklikler ile borçlanmalarda (analık borçlanması dışındaki) bir gün için ödenecek en az tutar (2025 yılı asgari ücret tutarına göre) 277,39 TL'den, 390,08 TL'ye yükselmiş olacaktır.

Kanun'un 25 inci maddesinde;

- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Kurumdan gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, %25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir."

Kanun'un 26 ncı maddesinde;

-5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi hariç 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan borçlanma tutarları ile 926 sayılı Kanunun geçici 32 nci maddesi kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinde geçmiş kabul edilen sürelere ait emekli keseneği ve kurum karşılık tutarlarının hesaplanmasında kesenek ve karşılık veya borçlanma oranı %45 olarak uygulanır."

Kanun'un sirkülerimizde değinmiş olduğumuz ilgili hükümleri, 01/01/2026 tarihiitibarıyla yürürlüğe girecektir.

Söz Konusu Kanun'a ulaşmak için linke tıklayınız.

Saygılarımızla.

